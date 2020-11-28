Kapadokya'nın nesi meşhur? Nevşehir Kapadokya'da ne yenir?
Ülkemizde her şehrin ve bölgenin kendine has lezzetleri bulunmaktadır. Nevşehir Mutfağı ise, İç Anadolu Mutfağı’nın özelliklerini taşımaktadır. Meşhur Kapadokya'yı barındıran Nevşehir yemekleri arasında bakliyat ve tahıl ürünleri ile kırmızı et yemekleri ön plana çıkıyor. Peki, Kapadokya'nın nesi meşhur? Nevşehir Kapadokya'da ne yenir?
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi harikalardan biri olan Kapadokya her yıl onbinlerce ziyaretçi ağırlıyor. Manzarası, havası ve suyu ile büyük beğeni toplayan Kapadokya'nın neyinin meşhur olduğu, Kapadokya'nın yöresel yemekleri merak edilmekte. Peki, Kapadokya'nın nesi meşhur? Nevşehir Kapadokya'da ne yenir?
Nevşehir'in neyi meşhur?
Tarihi doku ile doğal güzelliklerin iç içe geçtiği Nevşehir, pek çok özelliği ile turistik açıdan bir adım öne çıkıyor. İç Anadolu'nun nadide bölgelerinden biri olan Nevşehir mutlaka ziyaret edilmesi gereken önemli turistik alanlardan biridir. Nevşehir'de özellikle gezilip görülebilecek birçok tarihsel mekan varken, aynı zamanda muhteşem damak tadına sahip yöresel lezzetler de bulunuyor. İşte liste halinde Nevşehir'in meşhur olan alanları.
- Kapadokya Peri Bacaları,
- Muhteşem Testi kebabı,
- Kozaklı kaplıcaları,
- Uçhisar Kalesi,
- Yeraltı şehirleri,
- Yöresel açıdan harika yemekleri.
İç Anadolu Bölgesi’nin en çok ziyaret edilen noktalarından olan Kapadokya, doğal güzelliklerinin yanı sıra bölgeye özgü yemekleriyle de unutulmaz izler bırakıyor.
Kapadokya Yöresel Yemekleri
Nevşehir'in neyi meşhur dendiği zaman yöresel lezzetlerini ve muhteşem yemeklerini anlatmadan olmaz. Özellikle Nevşehir mutfağına özgü yemekler Anadolu'nun eşsiz kültürünü gözler önüne sermektedir. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman tatmanız gereken özel lezzetler işte bunlardır;
1- Nevşehir Testi Kebabı
2- Sızgıt
3- Düğü Çorbası
4- Nevşehir Tavası
5- Soğanlama
6- Sütlü Çorba
7- Ağpakla
8- Nohutlu Yahni
9- Divil Ayva Dolması
10- Divil
11- Dolaz
12- Çömlek Fasulyesi
13- Arabaşı Çorbası
14- Kesme Çorbası
15-Tutmaç Çorbası
16- Patates Çorbası
17- Bulamaç Tatlısı
18- Kabak Tatlısı
19- Ürgüp Köftesi
20- Asma Cacığı
21- Kayısı Dolması
22- Gendime
23- Kapadokya Şarabı
24– İrmik Tatlısı
25- Kömbe
26- Hoşaf