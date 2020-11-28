Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi harikalardan biri olan Kapadokya her yıl onbinlerce ziyaretçi ağırlıyor. Manzarası, havası ve suyu ile büyük beğeni toplayan Kapadokya'nın neyinin meşhur olduğu, Kapadokya'nın yöresel yemekleri merak edilmekte. Peki, Kapadokya'nın nesi meşhur? Nevşehir Kapadokya'da ne yenir?

Nevşehir'in neyi meşhur?

Tarihi doku ile doğal güzelliklerin iç içe geçtiği Nevşehir, pek çok özelliği ile turistik açıdan bir adım öne çıkıyor. İç Anadolu'nun nadide bölgelerinden biri olan Nevşehir mutlaka ziyaret edilmesi gereken önemli turistik alanlardan biridir. Nevşehir'de özellikle gezilip görülebilecek birçok tarihsel mekan varken, aynı zamanda muhteşem damak tadına sahip yöresel lezzetler de bulunuyor. İşte liste halinde Nevşehir'in meşhur olan alanları.

- Kapadokya Peri Bacaları,

- Muhteşem Testi kebabı,

- Kozaklı kaplıcaları,

- Uçhisar Kalesi,

- Yeraltı şehirleri,

- Yöresel açıdan harika yemekleri.

İç Anadolu Bölgesi’nin en çok ziyaret edilen noktalarından olan Kapadokya, doğal güzelliklerinin yanı sıra bölgeye özgü yemekleriyle de unutulmaz izler bırakıyor.

Kapadokya Yöresel Yemekleri

Nevşehir'in neyi meşhur dendiği zaman yöresel lezzetlerini ve muhteşem yemeklerini anlatmadan olmaz. Özellikle Nevşehir mutfağına özgü yemekler Anadolu'nun eşsiz kültürünü gözler önüne sermektedir. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman tatmanız gereken özel lezzetler işte bunlardır;

1- Nevşehir Testi Kebabı

2- Sızgıt

3- Düğü Çorbası

4- Nevşehir Tavası

5- Soğanlama

6- Sütlü Çorba

7- Ağpakla

8- Nohutlu Yahni

9- Divil Ayva Dolması

10- Divil

11- Dolaz

12- Çömlek Fasulyesi

13- Arabaşı Çorbası

14- Kesme Çorbası

15-Tutmaç Çorbası

16- Patates Çorbası

17- Bulamaç Tatlısı

18- Kabak Tatlısı

19- Ürgüp Köftesi

20- Asma Cacığı

21- Kayısı Dolması

22- Gendime

23- Kapadokya Şarabı

24– İrmik Tatlısı

25- Kömbe

26- Hoşaf