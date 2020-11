Ülkemizde her şehrin ve bölgenin kendine has lezzetleri bulunmaktadır. Nevşehir Mutfağı ise, İç Anadolu Mutfağı’nın özelliklerini taşımaktadır. Meşhur Kapadokya'yı barındıran Nevşehir yemekleri arasında bakliyat ve tahıl ürünleri ile kırmızı et yemekleri ön plana çıkıyor. Peki, Kapadokya'nın nesi meşhur? Nevşehir Kapadokya'da ne yenir?