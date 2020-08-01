Kapadokya'da Kurban Bayramı hareketliliği

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'daki turistik merkezlerde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik yaşandı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı şehirleri başta olmak üzere, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'ya bayram tatili için gelenler bölgede at, deve, arazi araçları ve ATV motorlarla düzenlenen turlara katıldı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden konuklar, Uçhisar Kalesi ve Esentepe mevkisindeki seyir alanlarından bölgenin manzarasını seyretti.

Bayram tatili için İstanbul'dan gelen Hamza Çalışkan, AA muhabirine, ilk defa geldiği bölgede ailesiyle gezinti yaptığını, bölgenin doğal güzelliklerle bezeli manzarasına hayran kaldığını belirtti.

İleride de arkadaşlarıyla yeniden bölgeye gelmeyi düşündüğünü aktaran Çalışkan, "Kapadokya'ya gelmeyi uzun süredir istiyorduk bayram tatili dolayısıyla fırsat bulabildik. Bölge, İç Anadolu'nun bence en güzel yerlerinden birisi. Herkese burayı gelip görmelerini tavsiye ederim." dedi.

Düzce'den birlikte geldiği arkadaş grubuyla peribacaları arasında ATV araçla düzenlenen tura katılan Muhammed Demir de Kapadokya hakkında çok bilgi sahibi olmadıklarını ancak turistik alanları gezince çok doğru bir karar verdiklerini anladıklarını kaydetti.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da normalleşme sürecinin ardından hafta sonları başlayan hareketliliğin bayram tatiline de yansıdığını belirtti.

Bölgede, geçmiş yıllara kıyasla sakin bir turizm sezonu geçirildiğini vurgulayan Durmaz, "Bayram tatili, Kapadokya'da biraz canlılık oluşturdu. Oteller geçmiş yıllardaki gibi tam kapasite olmasa da yaklaşık yüzde 30 kontenjanla misafir ağırlıyor. Bölgede sıcak hava balon turları yapılmıyor ama ATV araçları ve atlarla tur düzenleniyor. Seyir tepelerinden insanlar Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yüksekten izliyor. Vadi yürüyüşleri de bölgedeki çok sayıda vadi içinde yapılabiliyor. Eylül ayından itibaren Kapadokya'da doluluk oranının artacağını umuyoruz." diye konuştu.