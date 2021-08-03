KAP ne demek? KAP’a bildirmek ne demek? KAP bildirimi nedir?

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 'Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğ'i kapsamında, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi gerekmektedir.

KAP bildirimi nedir?

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

KAP’a bildirim zorunlu mu?

Madde 20- (1) KAP üyelerinin özel durum açıklamalarının KAP'ta duyurulmasına ilişkin esaslar bu maddede düzenlenmiştir. (2) Kurul'un ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya duyurulması gereken özel durum açıklamalarının KAP'a gönderilmesi zorunludur.

KAP nasil takip edilir?

Yatırımcıların yatırım kararlarında çok büyük önemi olan KAP haberlerinin takip edilmesi ise çok kolaydır. Yatırımcı internet üzerinden https://www.kap.org.tr/tr/ adresine girerek burada kayıtlı olan tüm bilgilere ulaşabilir.

KAP bildirimi kim yapar?

KAP sistemine, sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklar ile borsa yatırım fonlarının yanısıra yatırım kuruluşları, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, yabancı yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri de bildirim gönderebilmektedir. Bağımsız denetim şirketleri ise, bağımsız denetim zorunluluğu olan dönemlere ilişkin finansal raporları elektronik ortamda imzalayarak, kamuya açıklanmak üzere ilgili ortaklığa elektronik ortamda göndermektedirler.

KAP bildirim tipleri neler?

Sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklar;

1) SPK'nın 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ'i kapsamında finansal raporlarını,

2) SPK'nın 'Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i kapsamında özel durum açıklamalarını,

3) SPK, Borsa İstanbul ve MKK düzenlemeleri kapsamında kamuya açıklanması gereken diğer hususları KAP üzerinden kamuya açıklamakla yükümlüdürler.