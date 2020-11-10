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Spor KAP bildirimi geldi! İşte Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret
Spor

KAP bildirimi geldi! İşte Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret

Trabzonspor yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi. Tecrübeli teknik adamın bordo mavili kulüpten alacağı ücret belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:41:00 -
KAP bildirimi geldi! İşte Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret

Trabzonspor'da uzun zamandır süren teknik direktör belirsizliği son buldu. Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile anlaşıldığı KAP'a bildirildi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştığını KAP'a açıkladı.

Bildirim şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;

2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

 

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