Kaos odası yine felaket tellallığı yapıyor

Doç. Dr. Osman Elbek ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Azap, Açık Radyo'da Ömer Madra'nın sorularını cevapladı.

Doç. Dr. Elbek, Türkiye'deki koronavirüs ölümlerine ilişkin yaptığı bilgilendirmede, CHP yönetimindeki 21 ildeki belediyeden defin ruhsatlarıyla ilgili bilgilerin öğrenilebildiğini söyleyerek, "Bu 21 ilin toplam nüfusu 40 milyon 782 bin, ki Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 49’u, yarısı kabaca diyebiliriz. 15 Mart 2021 tarihi itibariyle resmi vefatımız 29 bin 552 idi Kovid-19’a bağlı. Bu 21 ilin defin ruhsatlarından elde ettiğimiz veriler 21 il için 45 bin 92" açıklamasını yaptı.

Elbek, şöyle konuştu:

Türkiye’nin gerçek vefat sayısını en azından 15 Mart 2021 tarihi itibariyle 21 ildeki gerçek vefat sayısını bilebiliyoruz Kovid-19’a bağlı. 21 il derken bunun içinde 11 büyükşehir, 10’u il olmak üzere CHP belediyelerine ait defin ruhsatlarından bu bilgiyi öğrenebiliyoruz. Bu 21 ilin toplam nüfusu 40 milyon 782 bin, ki Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 49’u, yarısı kabaca diyebiliriz. Burada elde ettiğimiz veriler de kabaca Türkiye nüfusunun yarısının Kovid-19’a nasıl bir ölümcül yıkıma neden olduğuna işaret ediyor.

Veri 1 Mart 2020 ile 15 Mart 2021 tarihleri arasındaki bu illerdeki defin ruhsatlarında bulaşıcı hastalık veya Kovid-19 yazan kişilerin rakamı. 15 Mart 2021 tarihi itibariyle resmi vefatımız 29 bin 552 idi Kovid-19’a bağlı. Bu 21 ilin defin ruhsatlarından elde ettiğimiz veriler 21 il için 45 bin 92.

Resmi verinin yani Türkiye’yi tarifleyen 29 bin 552 vefatın aksine sadece 21 ilde 15 Mart 2021 tarihi itibariyle 45 bin 92 Kovid-19 ve bulaşıcı hastalık ölümü vardı. Bu Türkiye için açıklanan verinin yüzde 52’si daha fazla demektir, sadece 21 il için.

Başka bir bilgi daha paylaşayım, resmi ölüm hızı Türkiye’de her 100 bin kişiye 35’tir. Bu vefat oranı dünyada çok düşük oranlardan biri ve gerçeklikle ilgisi olmadığını biliyorduk. 21 ile göre ölüm hızı hesaplandığında ise bunun 3 katı ortaya çıktı. Her 100 bin kişide 110 insanı ne yazık ki bu 21 ilde Kovid-19’a bağlı kaybetmiş durumdayız, resmi rakamın 3 katı.

En yüksek kayıplarımız hangi illerde yaşandı derseniz hemen herkesin aklına İstanbul geliyor ama veri öyle değil. Tahmin ettiğimizden başka bir şeydir veri. En yüksek Kovid-19’a bağlı ölüm 21 il içerisinde Kırşehir 100 binde 157 ile geliyor, peşisıra Bolu, Hatay, Adana, İstanbul 5. sırada.