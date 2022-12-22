Kaos GL Akit'i sahiplerine şikayet etti! Bu ülkede emareniz kalmayacak

Yeniakit.com.tr

Küresel LGBT lobisinin Türkiye'de desteklediği kuruluşlardan Kaos GL, Akit Medya Grubu'nun sapkınlıkla kararlı mücadelesini sahiplerine şikayet etti.

"Akit’in homofobik nefret siyasetinin Kasım seyri" başlıklı yazısı ile medya grubumuzun aile yapımıza yönelik tehditlere dikkat çektiği haberlerini küresel LGBT lobisine servis eden Kaos GL'de, "Homofobik nefret söylemi ve ayrımcı dile aracılık etmekle yetinmeyen Akit, LGBTİ+ düşmanlığını doğrudan üretiyor, yayıyor ve teşvik ediyor." denildi.

Yazıda şu ifadeleri kullanıldı:

Kaos GL Derneği’nin Medya İzleme Raporu’na göre, sistematik karalama ve nefret kampanyalarıyla LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ örgütlerini hedef haline getiren hükümet yanlısı muhafazakâr medya organlarından Yeni Akit, ayrımcı diliyle homofobik nefret söylemini 2022’nin Kasım ayında da sürdürdü.

Akit’in, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına bahane, LGBTİ+’ların varoluşunu ve eşit haklarını tanımayarak damgalama, kriminalizasyon, hakaret ve hedef göstermeyle kurumsal ayrımcılığa teşvik için Kasım ayı boyunca “haber” adı altında sıraladığı nefret siyasetinin nakaratlarını, “Akit, nefrete aracı oluyor, yetinmiyor doğrudan hedef alıyor” ve “Akit’in homofobik nefret siyaseti” başlıklarıyla derledik.