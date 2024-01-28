  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Portakal canlı yayında milyonlarca emekliye müjdeyi verdi! 'Söylentiler doğru' diyerek duyurdu

Böyle olur CHP’nin değişimi! 86'lık Yılmaz Büyükerşen'e yeni koltuk icat edildi

Erdoğan müjdeyi İzmir'de verdi

"Meloni Afrikalıları Türkiye'ye göndermek için Ankara'ya geldi" deniyordu! İtalyanlar anlaşmayı duyurdu

Türkiye'ye dev eser! Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi'ni hizmete açtı

Türkiye'ye "Bize İHA yapmayı öğretin" diyorlardı! Asya ülkesi bir anda kendi İHA'sını üretmeye başladı

Duyan çılgına dönecek! İsrail Hatay'a gelip Türkiye'yi haritalandırmış

Türkiye'ye onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: F-16'lar insansız savaş uçağına dönüştürülüyor

Kimileri heykel diker kimleri eser diker! İzmir'e muhteşem sağlık üssü

Türkiye'nin F-16 satışına onay çıkması bir ülkeyi ayağa kaldırdı: Bu nasıl aymazlık?
Yaşam Kanuni Sultan Süleyman yaptırdı! Kararı gelmişti: Camide yıllar sonra yeniden ilk namaz! Tam 7 geçen yıl
Yaşam

Kanuni Sultan Süleyman yaptırdı! Kararı gelmişti: Camide yıllar sonra yeniden ilk namaz! Tam 7 geçen yıl

Yeniakit Publisher
2024-01-28 02:39:00 - 2024-01-28 02:40:15
Kanuni Sultan Süleyman yaptırdı! Kararı gelmişti: Camide yıllar sonra yeniden ilk namaz! Tam 7 geçen yıl

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 1546 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Kanuni Sultan Süleyman Cami'de, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 7 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.

Tarihi 1546'lı yıllara kadar uzanan ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında 735 bin lira bedel ile ihaleye çıkmıştı. 2019 yılında çalışmaların başlatıldığı camide, restorasyon kısa süre önce bitti. Aslına uygun şekilde restore edilen cami, 7 yıl sonra ibadete açıldı. 7 yıl sonra camide ilk cuma namazını, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ve vatandaşlar kıldı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Biliyorsunuz, bu topraklar tarihi topraklar. Özellikle Mudurnu, atalarımızın yüzyıllarca kaldığı ve mührünü vurduğu topraklar. Kanuni Sultan Süleyman Cami de büyük hükümdar Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu bir cami. Buranın aslına uygun bir şekilde restore edilmesi bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23