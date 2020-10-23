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Gündem Kanuni sondaj gemisinin platformları sökülüyor
Gündem

Kanuni sondaj gemisinin platformları sökülüyor

Karadeniz'deki görevine çıkmadan önce bir süredir Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Kanuni Sondaj Gemisi'nin platformları İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:04:00 -
Kanuni sondaj gemisinin platformları sökülüyor

Geminin üzerinde bulunan platform, yanına getirilen dev vincin yardımıyla sökülüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi "Kanuni", Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri öncesinde Haydarpaşa Limanı'na gelmişti.

Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için üzerinde bulunan platformun sökülmesi için çalışmalar başladı. Haydarpaşa Limanı'nda geminin yanına getirilerek kurulan dev vinç yardımıyla üzerindeki platformun söküleceği öğrenildi.

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