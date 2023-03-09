Kanun teklifi ile petrol ve elektrik: Borçların yapılandırılmasına ilişkin kritik teklif TBMM'de! Çalışmalarına başlayacak

"Evlatlarımızın yüzünü yine güldüreceğiz"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, yaraların sarıldığı bir süreçten geçildiğini vurguladı. Osmanağaoğlu, "Yıkılan şehirlerimizi bir ve beraberce yeniden ihya edeceğiz. Evlatlarımızın yüzünü yine güldüreceğiz." dedi.

Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu anımsatan Osmanağaoğlu, tüm kadınların gününü kutladı.

Kanun teklifiyle birlikte devlet ve millet kenetlenmesi gerçekleşecek

Görüşülen kanun teklifinin, TBMM'nin yasama faaliyetlerinin yerinde, zamanında sorunu çözmeye yönelik nasıl kullanılacağının en berrak örneklerinden birisi olduğunu söyleyen Osmanağaoğlu, "Kanun teklifiyle birlikte devlet ve millet kenetlenmesi tam manasıyla gerçekleşecek, zor günleri beraber aşabilmek için ihtiyacımız olan birlik ruhu pekişecektir.

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Bazı borçların yeniden yapılandırılması, böyle bir dönemde bunun gerçekleştiriliyor olması da ayrıca dikkate değer. Dünyagazetesine göre: Devletimizin, vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasındaki kararlılığı, her ne şart altında olursa olsun vatandaşımızın beklentisini karşılayabilme ve ekonomik gücü bu kanun teklifinde tecessüm etmiştir." diye konuştu.

Tüm vergi cezaların yapılandırılma kapsamında

Osmanağaoğlu, teklifle birlikte tüm vergi cezalarının yapılandırılma kapsamına alındığını söyledi. Bugüne kadar çıkarılan yapılandırma düzenlemelerinde bir takvim yılında iki taksiti ödeyememiş vatandaşlara bu taksitlerini son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödeme imkanı verildiğini anımsatan Osmanağaoğlu, "Bu sayı, böylelikle ilk defa üç taksite çıkarılmaktadır. MHP olarak, Cumhur İttifakı iradesiyle gündeme getirilen bu düzenlemeyi, vatandaşlarımızın lehine olan her düzenlemede olduğu gibi milletimize olan borcumuzun gereği desteklediğimizi de ifade etmek isterim." diye konuştu.