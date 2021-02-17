Kantaron yağı nedir? Kantaron yağının faydaları nelerdir?

Halk dilinde kılıç otu, bin bir delik otu, kan otu gibi adlarla bilinen kantaron bitkisi, alternatif tıpta ve bitkisel tedavilerde yoğun olarak uygulanmaktadır. Faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok olan kantaron yağı dünyanın birçok yerinde kolaylıkla yetiştirilebilir. Genellikle ateş yanıklarında şaşırtıcı etkiler gösteren kantaron yağı insanların ilgisine kendine çekmeye devam ediyor. İşte kantaron yağı ile ilgili haberimizin detayları…

Kantaron yağı nedir?

Dünyanın çeşitli yerlerinde yetişen kantaron bitkisi, genellikle yol kenarlarında, tarlalarda, kırlarda yetişir. Kantaron bitkisini yetiştirmek için özel bir çabaya göstermenize gerek kalmadan kendiliğinden yetişmektedir. Sarı ya da pembe renklerinde olan kantaron çiçekleri renkleri sebebiyle dikkatleri hemen üzerine çekmektedir.

Kantaron yağının faydaları nelerdir?

Romatizma ve sırt ağrıları gibi çeşitli kemik ağrılarına iyi gelir.

Hücreleri yeniler.

Kesik ve açık yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur.

Sakinleştirici özelliğinden dolayı strese karşı fayda sağlar.

Yara izlerini iyileştirir.

Kasları güçlendirir.

Yaşlanmayı geciktirir.

Cilt kırışıklıklarını önler, elastikiyetini artırır.

Cilt lekelerini ortadan kaldırır.

Yanık ve kızarıklıklarda etkilidir.

Bebeklerde pişiklerin önlenmesi için kullanılır.

Damar büzücü etkisinden dolayı kazalarda oluşan kanamaları durdurabilme özelliği vardır.

Masaj olarak uygulandığında baş ağrısını önlemeye yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler.

Mide ağrısı ve mide ülseri tedavisinde dahili olarak kullanılır.

Güneş kremi olarak kullanılabilir.

İshal rahatsızlığını giderir.

Sedef hastalığının tedavisinde yardımcı olur.

Kafa derisini onarır ve ciltte yeni hücre büyümesini kolaylaştırır.

Ayak mantarı ve deride oluşan enfeksiyonları önler.

Kan şekerini düşürücü özelliği vardır.

Basur yani hemoroide iyi gelir.

Depresyon, umutsuzluk ve kaygılanma gibi ruh hallerine iyi gelir.

Oluşan kanamaların kısa sürede dinmesine yardım eder.

Varislerin yok edici özelliği vardır.