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Kantaron yağı ne işe yarar?

Kantaron yağının pek çok faydası bulunmaktadır. Yanıklarda ve özellikle de yara izlerinde çok etkili bir yöntemdir.

22 Temmuz 2018 Pazar 16:50
Kantaron yağı ne işe yarar?

Kantaron bitkisinin çiçeklerini kesin. Ve bu çiçekleri bir kavanoz içerisine yerleştirin. Kavanozun içine çiçeklerin üstünü örtecek kadar zeytinyağı ilave edin. Kavanozun ağzını bir tülbent yardım alarak kapatın.

Ve 4-5 gün mayalamaya bırakın. Mayalanma süresinden sonra kavanozun ağzını kapatın ve kavanozu güneş alan bir yere koyun. Yaklaşık olarak 40-45 gün bekletin.

Sonrasında süzün ve bu sefer farklı bir şişe içinde güneş almayan bir yerde bekletin. İstediğiniz zamanlarda kullanın. Zaten kolay bozulmayacak bir yağ olduğundan en az 2 sene kullanabilirsiniz.

KANTARON YAĞININ KULLANIMI:

Yara izlerinin ve yanık izlerinin iyileşmesinde kullanılır.

Vücudunuzda oluşan kesiklerin çok kolay iyileşmesini sağlar.

Yaraların mikrop üretmesini ve iltihaplanmasını engeller.

Vücudun dirençli olmasını sağlar.

Mide ağrılarına birebirdir.

Bağırsak problemlerine iyi gelir.

Basur hastalığı için son derece etkisi vardır.

Kanama olan bir yere sürüldüğünde kanamayı keser.

Yanıklarda sadece yanık izlerinin geçmesinde değil yanığın acısında da son derece etkilidir. Hatta güneşte fazla kalıp cildiniz tahriş olduğunda bile bu yağdan faydalanabilirsiniz.

Cildinizin güzel ve parlak görünmesi için de kullanabilirsiniz.

İçerek kullanıldığında kan şekerinin düşmesini sağlar, varis tedavisinde son derece faydalıdır.

Bebekler pişik olduğunda bu yağ pişiklere sürülür.

Yine bebeklerin gazı olduğunda karınları bu yağ ile ovulmalıdır.

Ülser tedavisinde kullanılır.

Sivilce tedavinde çok kısa sürede sonuç alabilirsiniz.

Romatizma ağrılarında masaj yağı olarak kullanıldığında ağrıların hafiflediği bilinmektedir.

Dışarıdan hasar almış saç derisi için bakım yağı olarak kullanılmaktadır. Saç derisini onarır ve saçlarınızda dökülme problemi yaşıyorsanız yine son derece etkili bir tedavi yöntemi olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 16:50
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