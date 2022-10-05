Kantakuzenos kimdir? Kuruluş Osman Kantakuzenos rolünü kim oynuyor?

Kuruluş Osman'ın 99. bölümü 5 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezon kadrosunda yer alan Kantakuzenos karakterinin kim olduğu, dizide bu rolün kim tarafından oynandığı ise merak konusu.

Kantakuzenos kimdir?

Bizans tahtının varislerinden birisidir. Güçlü bir varistir. Zeki ve sinsi bir adamdır. İmparator'un güçsüz olduğunu görür. Roma'yı diriltmek için harekete geçer. İmparator üzerine oyunlar oynar.

Kuruluş Osman Kantakuzenos rolünü kim oynuyor?

Kantakuzenos rolünü Hakan Yılmaz oynuyor. Hakan Yılmaz 6 Aralık 1969'da Rize'de dünyaya geldi.

İlk sahne deneyimini ilkokul 2. sınıfta Cimri ile Manav piyesinde yaşadı. Amatör tiyatro grupları ile okullarda çocuk oyunlarında oynadı ve askere gitti. Askerde 15 ay fotoğrafçılık ve animasyon ekibinde görev alıp gösteriler yaptı. Askerden sonra Antalya'ya yerleşti orada çizgi tiyatrosunda 2 yıl oynadı ve televizyonda Çizgi Show adlı programda yer aldı. İstanbul'a dönüp Teyfik Gelenbe’nin tiyatro kursuna katılıp ders aldı. Bir arkadaşı ile Star TV için skeç programı hazırladı. Ancak yayınlanacağı akşam Körfez Savaşı başladı ve program bu güne kadar halen yayınlanmadı. Oyunculuğa ara verip grafikerlik yaptı.

1994 yılında İner misin? Çıkar mısın? adlı yarışma programında kendi yazdığı skeçlerde oyunculuk yaptı 1995 yılında Televizyon Çocuğu adlı show programında oyunculuk yaptı, reklam filmlerinde oynadı. 1997 yılında Yangın Ayşe adlı dizide oynadı 1998 yılında 120 bölüm Büyük Küçük Demeden adlı çocuk yarışma programını sundu. Reklam filmleri çekti. 1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide oynamaya başladı ve 500 bölüm oynadı. Avrupa Yakası adlı dizide Osman Koçarslanlı karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Yahşi Cazibe adlı dizide Kemal Kükreyen karakterini oynadı.