Kanserlilere umut olacak cihaz geliştirildi
Kocaeli’de genç bir mühendis evinde kurduğu laboratuvarında, dokuları ve organları taklit ederek, ilaçların insan vücuduna girmeden önce test edilmesine olanak sağlayacak 3D Biyoyazıcı geliştirdi.
Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde kurduğu şirkette çalışan 26 yaşındaki Biyomedikal Mühendisi Gül Banu Aydın, geliştirdiği 3D Biyoyazıcının tasarımının tamamen yerli ve milli olduğunu belirterek, “Bu cihaz kanser hastalarına umut olacak. Bu cihaz sayesinde doku üretilip, ilaçların yan etkileri önceden görülebilecek. Doku ve organlar taklit edilecek, deneylerde daha az hayvan kullanılacak” dedi.