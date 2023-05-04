Kanserli hücreyi intihara sürükleyen süper baharat! Hastalık öncesi dikkat: Sonrası için toplu savaş veriyor

Türk mutfaklarının vazgeçilmezi kekik, sağlık açısından vücuda harika faydaları bulunuyor. Kekik mikroplara ve hücre yaşlanmasına karşı vücudu koruyor. Vitamin ve mineral deposudur. Manganez, kalsiyum, potasyum, selenyum, demir mineralleri yanı sıra A, C, K, E vitaminleri ile B kompleks vitaminleri ve folik asit ve beta karoten bakımından zengindir.

Kekik sadece aroma ve lezzet katan bir baharat değil, kanser hücrelerini intihara sürüklüyor, mikroplar ve hücre yaşlanmasına karşı da vücudu koruyor…

Doğrudan kendisi tüketilebileceği gibi çayının veya tarifini vereceğimiz suyunun da sağlığımız için inanılmaz faydaları vardır.

Kekik ve Kekik Çayının Faydaları Neler?

*Göğüs kanserine karşı koruma sağlar.

*Kolon kanserine yakalanma riskini azaltır. Bununla birlikte akciğer ve ağız boşluğu kanseri oluşumunu da azaltır.

*Kanser üzerinde oldukça etkili olan kekik kanserli hücreleri intihara sürükler.

*Öldürmediği tek bir mikrop, bakteri ya da virüs yoktur.

*Yüksek tansiyonu dengeleme özelliğine sahiptir.

*Maya enfeksiyonlarını yani bilinen adıyla pamukçuk rahatsızlığını tedavi edicidir.

*Birçok cilt hastalığını giderici özelliğe sahiptir.

*Solunum yolu rahatsızlıklarını giderici özelliği vardır. Bronşit, soğuk algınlığı, öksürük gibi sorunları giderici özelliği vardır. Solunum yolları ile ilgili rahatsızlıklarda çayının içilmesi fayda sağlar.

*Antioksidan içermesi ile kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.

*Kan akışını hızlandırır. Kırmızı kan hücrelerini korur.

*Bağışıklık sistemini güçlendirir.

*Yorgunluk, halsizlik gibi durumları giderir. Enerji verir.

*İçeriğindeki B6 vitamini ile stresi giderir. Sinir sistemini güçlendirir. Uykusuzluk sorununu giderir.

*Artrit ve guta karşı faydalıdır.

*A vitamini içermesi göz sağlığı açısından da faydalıdır.

*Beyin hücrelerini korur. Hafızayı güçlendirir. Alzheimer rahatsızlığına karşı koruma sağlar.

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Kekik Çayı Nasıl Yapılır?

1 su bardağı kaynamış su içerisine 1 çorba kaşığı kurutulmuş kekik atın ve 10 dakika ağzı kapalı olarak demlenmesini bekleyin.

Kekik Suyu Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

1 veya 2 tutam kekik küçük bir tencereye konulur. Bu küçük tencere başka bir tencerenin içerisine konulur. Büyük tencere içerisine su ilave edilip kapağı ters çevrilip hava almayacak şekilde kapatılır (hamurla kapatabilirsiniz). Büyük tencere içerisinde kaynayan sudan çıkan buhar kekiğin bulunduğu küçük tencereye dolacak ve damıtılmış, kaliteli bir kekik suyu elde etmiş olacaksınız. 1 saat bu şekilde kaynatmanız yeterli olacaktır.

Kekik suyunun faydaları;

-Bu suyun antioksidan özelliği vardır.

-Hazımsızlığı giderir, öksürüğü keser.

-Vücudun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve mineralleri karşılar.

-Aftları tedavi eder.

-Boğaz ağrısını keser.

-Soğuk algınlığını giderir.

-Romatizmal ağrıları keser.

-Strese iyi gelir.