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Meğerse natürel antidepresanmış! Bunu yaparsak öyle bir şifa ki duyan şok oldu! O olay tarif nasıl yapılır?

2023-05-04 18:03:24
Meğerse natürel antidepresanmış! Bunu yaparsak öyle bir şifa ki duyan şok oldu! O olay tarif nasıl yapılır?

Antidepresan kullanmak ya da kullanmamak yarıyılın en büyük meselelerinden biri Stres, kişinin biyolojik ve psikolojik dengesinin bozulmasına gösterdiği tepki durumudur. Natürel antidepresan ilaçları gibi seçenekler olsa da ilacın rastgele bir çeşidine mahkum olmak ne olursa olsun can sıkıcı. İçinde yaşadığımız dünya ve omuzlarımızdaki yükler antidepresan kullanımını banalleştiriyor olsa da bedenimize kumpaslı olarak kimyevi bir madde almak da oldukça düşündürücü. İşte size natürel antidepresan önerileri…

#1
Foto - Meğerse natürel antidepresanmış! Bunu yaparsak öyle bir şifa ki duyan şok oldu! O olay tarif nasıl yapılır?

BUNALIMA 10 KAT FAZLA EĞİLİMLİ! Bizim dışımızda hiçbir ilacın ya da yiyeceğin bir anda yaşamımızı yoluna koyma ya da bunalımdan kurtarma gibi bir iddiası olamaz elbette. Ancak antidepresan dediğimiz şey bir nevi mutluluk hormonu takviyeyi ve bunu yalnızca ilaçlarla karşılamak zorunda değiliz gerçeğinde. Pek çok besin bu mevzuda bize destekçi olabilecek eforda natürel birer antidepresan. Protein, kompleks karbonhidratlar, Omega-3 ve b9 vitaminlerini kapsayan gıdaları harcamayanların, harcayanlara mukayeseyle bunalıma 10 kat fazla eğilimli olduğu araştırmalarla ispatlandı. Kullanmak istemeyenlere antidepresan yerine geçebilecek, hali hazırda kullananlara ise dayanak olabilecek natürel antidepresanlar…

#2
Foto - Meğerse natürel antidepresanmış! Bunu yaparsak öyle bir şifa ki duyan şok oldu! O olay tarif nasıl yapılır?

YEŞİLLİK! Yapraklı yeşil besinler bunalımın en büyük düşmanları! Magnezyum, B vitaminleri ve demir açısından oldukça zenginler. Yeşillikler beyne giden kan damarlarındaki dolaşımı dengeliyor, kan tazyikini geliştiriyor, şeker lüzumunu gideriyor ve demir emilimini basitleştiren C vitamini gibi gereksinimleri karşılıyor. Bu surattan size önerimiz bolca lahana, pazı, roka, ıspanak, marul, hindiba gibi yeşillikler tüketmeniz.

#3
Foto - Meğerse natürel antidepresanmış! Bunu yaparsak öyle bir şifa ki duyan şok oldu! O olay tarif nasıl yapılır?

AVOKADO! Avokado kapsadığı Omega-3, B vitamini, magnezyum ve folik asit ile beyni besleyen bir gıda. B vitamini grubunda yer alan folik asit anksiyeteyi ve stresi eksiltiyor, beynin sıhhatli çalışmasını, devingen kalmasını sağlıyor.

#4
Foto - Meğerse natürel antidepresanmış! Bunu yaparsak öyle bir şifa ki duyan şok oldu! O olay tarif nasıl yapılır?

KİNOA! Protein kaynağı bu gıda asıl bir antidepresan. Bu ufak tohumlarda magnezyum, demir, B vitaminleri ve zorunlu öteki tüm aminoasitler bulunuyor. Glutensiz olduğu için kuskus gibi bir hayli değişik gıdaya seçenek olabilmesi de iyi özelliklerinden biri. Kinoanın içindeki mineraller doğrudan serotonin ve melatonin salınımını artırıyor.

#5
Foto - Meğerse natürel antidepresanmış! Bunu yaparsak öyle bir şifa ki duyan şok oldu! O olay tarif nasıl yapılır?

KETEN TOHUMU! Keten tohumu, chia tohumundan daha fazla Omega-3 yağ asidi ve alfa-linolenik asit kapsıyor. Alfa-linolenik asit serotonin salınımını artırıyor ve böylece şahsın mutluluk, canlılık ve dinamiklik hissi de çoğalıyor. Tohumun kapsadığı yoğun lifler kan dolaşımını ve kandaki şeker oranını düzenliyor.

#6
Foto - Meğerse natürel antidepresanmış! Bunu yaparsak öyle bir şifa ki duyan şok oldu! O olay tarif nasıl yapılır?

BROKOLİ! Brokoli, kapsadığı B6 vitamini, protein ve kalsiyum ile stres seviyenizi eksiltiyor, endorfin salgılanmasına, anksiyete ve uykusuzluğun eksilmesine destekçi oluyor, bedenin şeker isteğini eksiltiyor. Her gün bir tabak ya da en azından birkaç tane haşlanmış brokoli yemeye çalışın

#7
Foto - Meğerse natürel antidepresanmış! Bunu yaparsak öyle bir şifa ki duyan şok oldu! O olay tarif nasıl yapılır?

GLUTENSİZ BESİNLER! Ekmek, börek, makarna, kurabiye gibi buğdaydan elde edilen her şey gluten kapsıyor. Beyaz ekmeğin hasarlarının farkına vardıkça daha çok harcamaya çalıştığımız bütün buğday ekmeği, gluten açısından en zengin gıda. Ne var ki fazla harcandığında bedenimize yabancılaşan gluten proteini, özellikle bağırsaklarda enflamasyona neden oluyor. Başka Bir Deyişle bağırsak iletkenliği bozuluyor ve probiyotik, florayı yok ediyor. Bağırsak florasının yok olmasının ardından gelen gluten hassasiyeti ise gerginliğe, strese ve bunalıma yol açıyor. Yapılan araştırmalara göre glutensiz gıda kapsayan perhizler ağır psikolojik rahatsızlıklar yaşayanlarda dahi pozitif tesirler gösteriyor.

#8
Foto - Meğerse natürel antidepresanmış! Bunu yaparsak öyle bir şifa ki duyan şok oldu! O olay tarif nasıl yapılır?

CEVİZ! sabah'a göre:Şekli dahi beyne benzeyen cevizi kumpaslı biçimde harcamanın bu uzva bir hayli yararını olduğunu öğreniyoruz. Ceviz beynin daha iyi çalışmasına destekçi olurken kolesterolü de dengeliyor. Magnezyum ve Omega-3 asidi açısından zengin olan bu eşsiz yiyecek aynı zamanda ruh halinin pozitif olmasını da destekliyor.

#9
Foto - Meğerse natürel antidepresanmış! Bunu yaparsak öyle bir şifa ki duyan şok oldu! O olay tarif nasıl yapılır?

CHİA TOHUMU! Son birkaç senenin çok konuşulan besinlerinden chia tohumunun popülaritesi meğerse boş yere dokunulmuş. Chia tohumu asıl bir protein ambarı olduğundan serotonin seviyesini artırıyor. Serotonin de pek çok antidepresanın faktör maddesi. Hem bu özelliği hem de aminoasit, B vitaminleri ve demir açısından oldukça zengin oluşundan dolayı chia tohumu natürel antidepresanlar arasında sayılıyor.

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