Meğerse natürel antidepresanmış! Bunu yaparsak öyle bir şifa ki duyan şok oldu! O olay tarif nasıl yapılır?

BUNALIMA 10 KAT FAZLA EĞİLİMLİ! Bizim dışımızda hiçbir ilacın ya da yiyeceğin bir anda yaşamımızı yoluna koyma ya da bunalımdan kurtarma gibi bir iddiası olamaz elbette. Ancak antidepresan dediğimiz şey bir nevi mutluluk hormonu takviyeyi ve bunu yalnızca ilaçlarla karşılamak zorunda değiliz gerçeğinde. Pek çok besin bu mevzuda bize destekçi olabilecek eforda natürel birer antidepresan. Protein, kompleks karbonhidratlar, Omega-3 ve b9 vitaminlerini kapsayan gıdaları harcamayanların, harcayanlara mukayeseyle bunalıma 10 kat fazla eğilimli olduğu araştırmalarla ispatlandı. Kullanmak istemeyenlere antidepresan yerine geçebilecek, hali hazırda kullananlara ise dayanak olabilecek natürel antidepresanlar…