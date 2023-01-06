Kanserle savaşan muhteşem üçlü! Farkında olmayabilirsiniz ama kanser tedavisine destek besinler var

İLERLEMİŞ KANSERİ OLAN HERKESTE BU BELİRTİ GÖRÜLÜYOR

Amerikan Kanser Derneği kanserin en yaygın belirtisi hakkında şöyle açıklıyor: “Yorgunluk, yorgun olma ve işleri her zamanki hızınızda yapamama hissidir. Bu yorgunluk sizi fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak etkileyebilir." Bu belirtiden mustarip olan kanser hastaları genellikle, dinlenmeyle iyileşen, süregelen aşırı yorgunluk hissini tanımlarlar. Sağlık kuruluşu, "İlerlemiş kanseri olan hemen hemen herkeste bu belirti vardır" diye ekliyor.

TÜMÖRÜ KÜÇÜLTMEK İÇİN TEDAVİ UYGULANABİLİR

İlerlemiş kanser teşhis edildiğinde, tedavi ile etkili bir şekilde tedavi edilmesi veya kontrol altına alınması olası değildir. Bunun nedeni, tümörün yakındaki dokuyu, lenf düğümlerini ve vücudun diğer uzak kısımlarını işgal etmiş olmasıdır. Tümörü küçültmek için tedavi yine de uygulanabilir, ancak bazen doktorlar tedavinin risklerinin faydalarından daha ağır bastığına karar verir. İlerlemiş kanseri olan kişilerin, hastalığın erken evrelerindeki hastalara göre yorgunluk yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğu unutulmamalıdır.

YORGUNLUĞUN NEDENİ HORMON SEVİYELERİNİN BOZULMASI

Kanser hastalarında yorgunluğun ana nedeni, meme ve prostat kanseri gibi hastalıklarda sıklıkla görülen vücudun hormon seviyelerindeki bozulmalardır. Vücutta daha fazla sayıda kanser hücresi olduğunda, yorgunluk yemek yemenin ve aktivitenin azalmasına neden olabilir. myynet'in aktardığı haberde: Cancer Research UK şunları ekliyor: “Bazı kanserler sitokin adı verilen maddeler üretir. Sitokinler, vücutta bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir rol oynayan bir grup proteindir. Bunlar yorgunluğa neden olabilir.”

DAYANILMAZ AĞRILAR YAŞIYORLAR

Yayınlanan rapora göre, hastalar zayıflığın yanı sıra sıklıkla "dayanılmaz ağrı" bildirirler. Ölümcül hastalardaki ağrı, diğer problemlerin neden olduğu ağrıdan daha uzun sürme eğiliminde olduğundan, genellikle kronik olarak nitelendirilir. Kanser hastalarında, ağrı genellikle aşağıdakiler gibi birkaç başka komplikasyona yol açar:

Sinirli hissetmek

Kötü uyumak

Azalan iştah

Azalan konsantrasyon

Karotenoidler, vücutta oluşan ve dışarıdan alınan kanser yapıcı reaktif türlerini etkisizleştirerek kanserin oluşum riskini azaltıyorlar. Bazı besinler kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırma konusunda vücudun iç dinamiklerine daha fazla destek veriyor. Ölçüyü kaçırmadan bu besinlere sofranızda yer açın.

‘Turuncu güçler’

Karotenoidler, vücutta oluşan ve dışarıdan alınan kanser yapıcı reaktif türlerini etkisizleştirerek kanserin oluşum riskini azaltıyorlar. Karotenoidler koyu turuncu, sarı, yeşil ve kırmızı sebze ile meyvelerde bulunuyor. Bal kabağı ve tatlı patates en zengin karotenoid kaynağıdır. Ayrıca havuç, kayısı, mısır, domates, yeşillikler, şeftali, nektarin, portakal ve karpuz da diğer karotenoid kaynaklarından. Ama dikkat! Bu besinleri mevsimine göre tüketin.

Limon kabuğu ve kanser: Limonu doğru tükettiğimizde kanserden koruduğu gibi en güçlü kanser ilaçlarından bile on kat daha fazla yararlı olduğu ortaya çıktı.

İster salatalarınızda, ister çorbalarınızda kullanın

Kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek ile soya fasulyesi gibi kuru baklagiller hem iyi birer bitkisel protein kaynağı hem çok iyi bir posa kaynağı hem de içerdikleri fitokimyasallar sayesinde çok iyi kanser savaşçılarıdır. Kanser riskini azaltmak için kuru baklagilleri haftada 2-3 kez sofranızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Bunun yanı sıra salata, çorba, pilav ve makarnalarınızda zenginleştirici bir dost besin olarak kullanın.

Tamamen doğal malzemeler kullanılarak hazırlanan bu tarifi kullanırken mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ediyoruz.

Gerekli Malzemeler :

1/2 çay kaşığı zeytinyağı,

1/4 çay kaşığı zerdeçal,

Bir tutam karabiber.

Hazırlanması:

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Tarifi hazırlarken küçük bir kase yada fincan kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken tüm malzemeleri homojen bir görünüm elde edene kadar karıştırmak.

Hazırladığınız karışımı normal olarak tüketebileceğiniz gibi, hazırlamış olduğunuz yemek, salata veya çorbalara da katabilirsiniz. Özellikle dikkat etmeniz gereken tek şey yemeklerinize katacaksanız pişirme aşamasında değilde sonradan katarak karıştırmanızdır.

Hindistan’da 2000 yıldır kullanılan bu doğal tarifin etkisini batı tıbbının da keşfettiğini söyleyen Anderson, düzenli olarak günde 3 defa tüketilmesi gereken bu doğal tarifin sırrının zerdeçal olduğunu da belirtiyor.

zerdecal

Anderson, “Zerdeçal gibi, vücuttaki iltihabı azaltan başka doğal bir madde yoktur. Karabiber ise zerdeçalın etkisini %200 oranında arttırmaktadır.” dedi.

Kanser hücreleri hakkında yapılmış birçok çalışmada zerdaçal’ın kurkiminin kemopreventif (koruyucu) etkisi olduğu ve kanser hücrelerini yenip büyümelerini engellediği görülmüştür.Özellikle göğüs, bağırsak, mide ve deri kanserlerinde etkili olan bu mucizevi baharat kolon, prostat, yumurtalık ve beyin kanserinde de koruyucu etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

Tarifte yer alan karabiber içerik olarak bol miktarda C vitamini barındırdığından doğal antibiyotik özelliklere de sahiptir. Karabiber bir çok hastalığa yakalanma riskini minimuma indirirken özellikle serbest radikallerin etkisini kırarak hastalığın bünyeye verdiği hasarı da düşürmektedir.

Doğal zeytinyağının faydalarını saymakla bitiremeyiz. Tam bir antioksidan ve kanseri önleyici etkisi var. Kısacası mucizevi bir besin kaynağı diyebiliriz.

Ayrıca birçok uzman zerdeçalın zeytinyağı içerisinde çözünerek etkisini gösterdiğini de söylüyor.

Zeytinyağı, zerdeçal ve karabiber ile yapılan bu kolay ve basit karışım kanseri önlediği gibi kötü huylu kanser hücrelerine de adeta savaş açmaktadır.

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Kanser tedavisine destek besinler

Kanser savaşçısı besinlerle kansere direnin

Yaşamınıza ne kadar özen gösteriyorsunuz? Beslenmenize, düzenli egzersiz yapmaya, zamanında sağlık kontrolüne dikkat ediyor musunuz? Aile öyküsünün yanı sıra hastalıklar kapımızı bir bir böyle çalıyor. Sağlıklı bir yaşam sürmek aslında sizin elinizde. Özellikle çağın korkulan hastalığı kanser bu kadar yaygınlaşırken sağlığınız için adım atmak gerekiyor. Uluslararası Kanser Ajansı verileri, dünyada toplam 14 milyonu aşkın yeni kanser vakası geliştiğini ve 8,2 milyon kişinin kansere bağlı hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Araştırmalar beslenme alışkanlıklarıyla kanser arasında yakından ilişki olduğunu gösterirken; sağlıklı ve dengeli beslenmek, sigara ve alkolden kaçınmak, düzenli tempolu yürüyüş yapmak olmazsa olmazlar. Bir de kansere karşı bağışıklığı güçlendiren ve kanserle savaşan besinler mevcut.



Kuru baklagiller hücrelerinizi koruyor

Kuru baklagiller, kanserin oluşturduğu hücre hasarına karşı hücreleri koruyucu fitokimyasallar içeriyor. Laboratuvar çalışmaları bu maddelerin tümör büyümesini yavaşlattığı ve tümörlü hücrelerin yakınındaki hücrelere zarar vermesini engellediğini ortaya koyuyor.

Mevsim meyve ve sebzeleri kalkanınız olsun

Tabağınızı renklendirin. Özellikle mevsiminde tüketmek şartıyla koyu yeşil yapraklı, kırmızı, turuncu sebzelere ve meyve çeşitliliğine özen gösterin. Brokoli, karnabahar, lahana, ıspanak, pazı gibi sebzeler birçok anti-kanserojen bileşikler içeriyor. Bu bileşikler de DNA hücre hasarının önlenmesine yardımcı oluyor ve özellikle mevsiminde tüketildiğinde kanserden koruyor.

Bağışıklığınız sarımsak ve soğanla güçlensin

Soğan ve sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı koruyor. Ayrıca soğanda bolca bulunan kuersetin adlı bileşik vücuda zarar veren serbest radikallerin yakalanmasında etkili.

Kırmızının gücü…

Yaz aylarının şifa kaynağı domates, kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynayan likopen içeriyor. Pişmiş domatesteki likopenin etkisi ise daha da artıyor ve böylece antioksidan kapasitesi yükseliyor. Mevsiminde tüketilen domates antioksidan etkisiyle prostat, meme, sindirim sistemi, mesane, deri ve serviks kanseri riskini azaltıyor.

Bir salkım antioksidan

Üzüm kabuğu güçlü bir antioksidan olan resveratrolün önemli bir kaynağını oluşturuyor. Laboratuvar çalışmaları özellikle kırmızı üzümde bulunan fenolik bileşikler ile resvoratrolün kansere karşı koruyucu olduğunu gösteriyor. Yazın ve sonbaharda bir küçük salkım üzüm yiyerek anti-kanserojen etkiden faydalanabilirsiniz.

Yaban meyvelerinin etkisi

Yaban mersininde bulunan flavonoid bileşikler ve proantosiyanidinler güçlü antioksidan etkileriyle kansere karşı koruyor. Ancak yaban mersinini tüketemeyenler için alternatif besinler de var. Örneğin çilek, kırmızı dut, böğürtlen ve ahududu gibi meyvelerde de benzer bileşikler bulunuyor.

2 fincan yeşil çay

Yapılan çalışmalar yeşil çayın, içeriğindeki güçlü antioksidanlar olan kateşinler sayesinde kanser riskini azalttığını ortaya koyuyor. Günde 2 fincan yeşil çay içmeyi ihmal etmeyin.