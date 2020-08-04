Kanserle mücadelede henüz test edilmemiş etkili ilaçlar keşfedildi

Bilim insanları, veri madenciliği yöntemleri kullanarak kanserle mücadelede önemli bir çalışmaya imza attı. Yapılan açıklamada, daha önceki çalışmalarda ön planda olan ancak henüz test edilmemiş 50 ilacın hali hazırda tümör önleyici özelliklerine sahip olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında, kanser hücrelerindeki 'MELK' adlı enzimi inceleyen araştırmacılar, bu enzim olmadan kanser hücrelerinin hayatta kalamamasının sebebini bulmaya çalıştı. Elde edilen bulgular ise kanser hücrelerinin ölmesinin MELK ile değil, 'CDK11' olarak adlandırılan bir enzimin etkisiz hale gelmesinden kaynaklandığını gösterdi.

24 çeşit kansere karşı 4518 farklı ilacı test ettiklerini ifade eden araştırmacılar, sonuç olarak daha önce keşfedilememiş olan yaklaşık 50 ilacın kanserle mücadelede olumlu sonuçlar verdiğini tespit etti.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Stanford Üniversitesi'nden araştırmacı Ann Lin, ilaçların kanserli hücreleri ortadan kaldırdığını belirterek, "İlaçların iyi olmadığını söylemiyoruz" şeklinde konuştu.