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Kanseri yenen çocuklar maratona katıldı

Eskişehir’in kurtuluş yıldönümü dolayısı ile düzenlenen maratona, kanseri yenen bir grup çocuk da katıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:36
Kanseri yenen çocuklar maratona katıldı

Eskişehir’in kurtuluş yıldönümü dolayısı ile düzenlenen maratona, kanseri yenen bir grup çocuk da katıldı.


LÖSEV, kanserle mücadelenin beraberinde, duyarlılık konusunda toplum bilinci oluşturmak sosyal etkinliklerini de sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamada, “Önceki gün gerçekleştirilen, Eskişehir’in kurtuluşuna ithafen düzenlenen Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu’nda LÖSEV olarak biz de vakfımız iyileşmiş çocukları ve gönüllülerimiz de Koşar Adım LÖSEV sloganıyla yerimizi aldık” diye belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:36
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