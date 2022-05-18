Kansere yenik düşen ünlü spiker meğer... Yürek burkan detay milyonları ağlattı

Bir süredir tedavisini gördüğü göğüs kanserine yenik düşen ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatı tüm sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğarken 2020 yılında kanserden hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen detayı da yürekleri sızlattı.

En iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV spikeri Özlem Sarıkaya önceki gün göğüs kanseri nedeniyle 39 yaşında hayata gözlerini yumdu. Başarılı spikerin vefatı tüm sevenlerini ve meslektaşlarını hüzne boğdu.

Mesleğinde son derece başarılı olan ve hafızalarda yer eden spiker Özlem Sarıkaya Tunç, 2020 yılında kanserden hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen ile aynı kaderi paylaştı.

Yurt'un daha önce kendi sosyal medya hesabından Gönlüşen'in yaşamını yitirdiği gün yaptığı konuşmanın paylaşımı yürekleri dağladı.

9 Ağustos 2020'da meslektaşı Özlem Sarıkaya gibi kansere yenik düşen Emre Gönlüşen de unutulmadı.

Son paylaşımı dikkatlerden kaçmadı

Yurt, gökkuşağı fotoğrafı paylaşıp altına, "Güzel haberler, güzel insanlar, güzel doğa ana günü" ifadelerini yazmıştı. Öte yandan ünlü spiker, tedaviyi başarıyla sonlandırıp sağlıklı günlere dönüş umudunu belirtmişti.