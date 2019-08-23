0553 313 94 23

Kansere yenik düşen Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Turan Yaylı, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:33
Kansere yenik düşen Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Turan Yaylı, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde akciğer kanseri teşhisi konulan 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Turan Yaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüye yakınlarını yasa boğan Yaylı’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yaylı’nın cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak amacıyla Mevlana Kocatepe Camii’ne götürüldü. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazına Yaylı’nın yakınları, ilçe protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yaylı’nın cenazesi askeri törenle götürüldüğü Gebze Pelitli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    1. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    2. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    3. GÜNCELLEME - Tunceli'de 3 terörist..
    4. Tunceli Valiliği: "3 terörist etkisiz..
    5. Gaziantep'teki uyuşturucu..
    6. Bakanlık kapatılan çocuk evinde kalan..
    7. Piyasalarda gün sonu
    8. Tekirdağ’da ikinci doğalgaz rezervi..
    9. Ankara'da kapatılan Çocuk Koruma Evleri
    10. AK Parti MKYK Toplantısı
    11. Emine Bulut cinayeti
    12. Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3..
    13. Çorlu’da 10. Kültür ve Sanat Festivali..
    14. Yaz spor okulunda sertifika heyecanı
    15. Iraklı Şii din adamından "ABD..
    16. 46 yıllık çalışma plaketle..
    17. Yemen ordusu Şebve'de kontrolü sağladı
    18. Macron, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı..
    19. Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF..
    20. Karamollaoğlu flaş açıklama: Ümit..
    21. Tonlarca arpa yola saçıldı
    22. Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı tekrar..
    23. Gemlik’te sahile kadın cesedi vurdu
    24. Salatalık ferahlığı nasıl yapılır?
    25. Rize mimarisinde yapılan konutları,..
    26. AK Parti MKYK Toplantısı
    27. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu bu..
    28. Fitch Ratings’ten Türk bankalarına..
    29. Şanlıurfa'da çocukların istismara..
    30. Koç'un yönetim kurulu üyesi ABD'de öldü
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar