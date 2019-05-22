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Kanserden kızını kaybeden baba kök hücre bağışıyla bir can kurtaracak

Aslen Kastamonulu olan ve İstanbul’da ikamet eden, bir süre önce kızını kan kanserinden dolayı kaybeden Hakkı Uygun, kök hücre bağışıyla bir kız çocuğunu hayatta tutacak.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:18
Kanserden kızını kaybeden baba kök hücre bağışıyla bir can kurtaracak

Aslen Kastamonulu olan ve İstanbul’da ikamet eden, bir süre önce kızını kan kanserinden dolayı kaybeden Hakkı Uygun, kök hücre bağışıyla bir kız çocuğunu hayatta tutacak.



Kastamonu’nun Cide ilçesi Çakırlı Köyü nüfusuna kayıtlı İstanbul’da ikamet eden Hakkı Uygun, 2 yıl önce kızını kan kanseri sonucu 14 yaşında kaybetti. Daha sonra sosyal paylaşım sitesi üzerinden “Minik Yüreklere Sessiz Kalmayalım” adlı grup kurarak lösemili çocuklara çare arayan acılı baba Hakkı Uygun, birçok aktivitede bulunarak küçük yüreklerin sessiz çığlığına ortak oldu. Kurduğu grupla iyiliksever insanları yanına toplayarak güzel işlere imza atan Hakkı Uygun, bir yıl önce kök hücre bağışında bulunmak için Türk Kızılayına başvurdu. Kızılay merkezinden bir yıl sonra geri aranan Hakkı Uygun, kendisinin hücrelerinin bir kız çocuğuyla yüzde 90 uyuştuğunu öğrendi. Hemen Kızılay TÜRKÖK’e giden Hakkı Uygun, küçük kız çocuğunu yaşatmak için işlemlere başladı.



“Dünyanın en mutlu haberini aldım”


Kızılay tarafından aranarak kök hücrelerin yüzde 90 uyuştuğu haberini aldıktan sonra hemen Kızılay TÜRKÖK’e giderek işlemleri hızlı şekilde başlattığını söyleyen Hakkı Uygun, “Haberi aldıktan sonra dünyanın en mutlu insanı ben oldum. Uzun yıllar tedavisi için gitmediğimiz hastane aramadık çare bırakmadık ama olmadı. Bu süreçte özellikle çocukların çektiği acılar tüm hayatımı değiştirdi. Hiçbir şeyin küçük bir candan daha değerli olmadığını öğrendim. İşimden kalan vaktimin çoğunluğunu oluşturduğumuz grupla küçük yüreklere çare aramak harcıyoruz. Bir yıl öncede kök hücre bağışında bulunmak için müracaatta bulundum. Allah’a şükür ki yanıt geldi. Küçük bir kız çocuğuyla uyuşmuş hücrelerim. İnanın bunun üstüne başka bir mutluluğun tarifi yok. Rabbimden sonra bir canı yaşatmak kadar güzel bir duygu olamaz. Allah tüm hastalara şifa versin ama küçük canlar bu acılara dayanamıyor. Ben bu yüzden herkesin bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum.Belki sizde bir canı kurtarabilirsiniz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:18
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