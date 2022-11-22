Kanser vücutta oluştuğu an bu belirtiyi veriyor! İşte kanserin vücutta ilk belirtileri

Kanser olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Kanserin kalıtımsal olduğundan şüphe ediliyorsa genetik tarama testleri yapılmalıdır. Ateş: Kanserde sıklıkla görülür fakat genelde ileri evre kanserler ile birliktedir. Kan kanseri ve lenf bezi tümörlerinde ise başlangıç belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın.

KANSER OLUP OLMADIĞINIZIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır. Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok ancak bazı değişimler var ki, bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.

İlk bu belirtiyle ortaya çıkıyor!

Kanserli bireylerin yaşamlarının son dönemindeki semptomlarını üç farklı boylamda incelediler ve semptom deneyiminin ölüme yakınlıkla mı yoksa depresif semptomatolojiye, cinsiyete, kanser bölgesi veya yaşa göre değişip değişmediğini belirlediler.

Çalışmadan elde edilen verilerin analizi üç grup olarak prospektif, tanımlayıcı, boylamsal olarak gerçekleştirilmiştir.

Boylamsal çalışmalardan birinde denekler, risk faktörlerinin veya sağlık sonuçlarının veya her ikisinin sürekli veya tekrar tekrar izlenmesiyle zaman içinde izlenmektedir.

Analiz, üç tanımlayıcı boylamsal çalışmadan biri sırasında ölen kanser hastalarından toplanmış verileri kullanmıştır.a

Verilerin güvenilir olduğundan emin olmak için, tüm çalışmalarda bireylerin kanser teşhisine sahip olması, bilişsel olarak sağlam olması ve İngilizce konuşabilmesi, okuyabilmesi ve yazabilmesi gerekiyordu. Bir psikolog veya psikiyatristin bakımı altındaki veya teşhis edilmiş bir duygusal veya psikolojik bozukluğu olan kişiler de hariç tutuldu.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Araştırmacılar, yorgunluk, halsizlik, ağrı, nefes darlığı ve öksürüğün "yaşamın son yılında" en yaygın beş semptom olduğunu belirtti. "Yaşamın son yılında yaşanan semptomlar, çalışmanın başlangıcında kanser bölgesi, depresif semptomatoloji, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılıklar ve bağımsız günlük yaşam aktiviteleri ile önemli ölçüde ilişkiliydi."

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Yukarıda vurgulanan semptomların birçoğunun aynı zamanda kanserin erken evreleriyle de ilişkili olduğunun bilinmesi de oldukça önemlidir. Cancer Research UK, "Yaşınız ne olursa olsun, vücudunuzu dinlemek ve bir şeyler tam olarak doğru gelmiyorsa doktorunuzla konuşmak her zaman en iyi seçenektir" diyor.

İster vücudunuzda sıra dışı bir değişik isterseniz yeni bir belirti sezin, mutlaka en kısa sürede bir doktora kontrol ettirin. Semptomların birçoğunun genellikle çok daha az ciddi bir şeyin işareti olduğunu unutmamak da önemlidir - ancak kanser ise, onu erken teşhis etmek önemli bir fark yaratacaktır.

200'den fazla farklı kanser türü vardır ve her biri belirli bir şekilde teşhis edilir ve tedavi edilir. Örneğin, her zamanki bağırsak alışkanlıklarınızda değişiklikler fark ettiyseniz ve bu üç hafta veya daha uzun sürdüyse, mutlaka bir hekime danışmanız önerilir.

KANSER RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN

Yaşam tarzınızda bazı basit değişiklikler yapmak, kansere yakalanma riskinizi önemli ölçüde azaltabilir.

Bunların başında ise;

Sağlıklı beslenme

Düzenli egzersiz yapmak

Sigara içmemek

geliyor.

Macmillan Cancer Support'a göre, en yaygın kanser vakalarının yaklaşık üçte biri (yaklaşık yüzde 33) sağlıklı beslenme, sağlıklı kiloyu koruma ve daha aktif olma ile önlenebilir. Ancak yaşam tarzınızla riskinizi tamamen bitiremeniz mümkün değildir.

MERAK EDİLEN SORU VE CEVPLAR

İlik kanser belirtileri

​​Kemik iliği kanseri belirtileri nelerdir?

Kemiklerde ağrı ve hassasiyet. Genellikle sırt, kaburga veya kalça kemikleri etkilenir.

Kolay kırılan zayıf kemikler.

Omurilik sıkışması.

Kansızlık.

Tekrarlanan enfeksiyonlar.

Hiperkalsemi.

Böbrek sorunları.

Olağan dışı kanamalar.

En tehlikeli kanser türü

Akciğer kanseri en tehlikeli kanser türleri arasında zirvede yer almaktadır. Akciğerde ki hava keseciklerin kanserleşmesi ile başlayan bu kanser türü kişinin hayatını önemli ölçüde tehdit eder. Özellikle sigara kullanımı birincil olarak akciğer kanserinin sebebidir.

Akciğer kanseri belirtileri

Giderek Artan Öksürük. Akciğer kanserinin belirtileri arasında yer alan öksürük, çoğunlukla başka nedenlere bağlı olduğu düşünülerek yeterince önemsenmiyor. ...

Göğüs Ağrısı

Nefes Darlığı

İştahsızlık ve Kilo Kaybı

Ses Kısıklığı ve Yutma Güçlüğü

Halsizlik.

Parmaklarda Çomaklaşma.

Vücut Ağrısı

Karaciğer kanseri belirtileri

En sık görülen belirtiler şunlardır;

Üst karın bölgesinde rahatsızlık hissi.

Karında şişkinlik hissi.

Karnın sağ üst kısmında sırta vuran ağrı

Açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, yorgunluk.

Ciltte ve gözlerde sararma.

Bulantı

Kanser olup olmadığımızı nasıl anlarız?

Meme kanserinde: Memede veya vücutta hissedilen kitleler: Özellikle meme, testis, lenf bezi veya yumuşak doku tümörleri cilt altında bir yumru veya şişlik ile hissedilebilir. Cilt değişiklikleri: Cilt tümörleri haricinde iç organ tümörlerinde de görülebilir. Bazı kanserlerde sarılık, ciltte koyulaşma veya ciltte kızarıklık görülebilir.

Ergenlerde kanser belirtileri

Belirtiler

Solukluk, halsizlik,

Sık ateşlenme,

Deride morluklar, çürükler,

Boyun, koltuk altı ve/veya kasık bölgesindeki lenf bezlerinde genellikle ağrısız şişlikler,

Vücudun herhangi bir bölgesinde (karın, kol, bacak, göğüs duvarı, sırt, kafatası vb.) ...

Burun ve dişeti kanamaları,

İdrar veya dışkıda kanama.

Kanserin ilk belirtileri

Kanser belirtileri

Açıklanamayan kilo kaybı

Yüksek ateş

Kronik halszlik.

Güçlü ağrılar.

Meme, koltukaltı ve ya vücudun başka bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler.

Ciltteki, özellikle ben ve siğillerde değişiklikler.

Ağızda diş etlerinde yoğun kanamalar.

Balgamda kan gelmesi ve kronik öksürük.

Karaciğer kanserinin ilk belirtileri nelerdir?

En sık görülen belirtiler şunlardır;

Üst karın bölgesinde rahatsızlık hissi.

Karında şişkinlik hissi.

Karnın sağ üst kısmında sırta vuran ağrı

Açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, yorgunluk.

Ciltte ve gözlerde sararma.

Bulantı