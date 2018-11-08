Kanser riskinin nesillere aktarılmasında obezitenin etkisi var mı?

Washington Üniversitesi'nde fareler üzerinde yapılan araştırma ise fazla kilonun doğacak bebekler için de risk yarattığını gösterdi. Vücutta gereğinden fazla biriken yağ tabakasının meme kanseri riskini artırdığı biliniyor.

Washington Üniversitesi'nde fareler üzerinde yapılan araştırma ise fazla kilonun doğacak bebekler için de risk yarattığını gösterdi. Araştırma, anne adaylarında görülen obezitenin yeni nesilde kanser riskini artırdığını ortaya koydu. '

'Kanser riskinin nesiller arasında iletilmesinde obezitenin etkisi' başlıklı araştırmada, yağ oranından yüksek beslenmenin kadınlarda kansere yakalanma olasılığı ele alındı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, meme kanseri gelişiminde kadın olmanın başlı başına önemli bir etken olduğunu belirterek, yaşam tarzı ve çevresel koşulların birçok kanserde olduğu gibi meme kanserinde de ciddi bir faktör olduğunun altını çizdi.

GELECEK NESİLLERDEKİ MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Obezitenin yanı sıra yetersiz fiziksel aktivite, uzun süre doğum kontrol hapı kullanımı ve hormon tedavisinin meme kanseri riskini artırdığına işaret eden Gümüş, gebelik sırasında dengesiz beslenme ve özellikle aşırı yağlı gıdaların tüketiminin de gelecek nesillerdeki meme kanseri riskini artırabileceğini ifade etti.

Gümüş, yurt dışında meme kanserini artıran faktörlere yönelik önemli araştırmalar yapıldığını belirterek, bunlardan birinin de fareler üzerinde gerçekleştirilen obezite ve meme kanseri araştırması olduğunu belirtti.

Washington Üniversitesi Kanser Merkezi tarafından yürütülen araştırmadan çarpıcı sonuçlar elde edildiğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti: 'Araştırma kapsamında yağlı diyetin etkisini anlamak üzere fareler üzerinde deney yapıldı. Diyetlerin kuşaklar arası etkisini incelemek için fareler iki farklı evrede çiftleştirildi. Anneleri aracılığıyla yüksek yağlı diyete maruz bırakılan birinci ve üçüncü nesil dişi yavrularda veya büyük torunlarda, meme kanseri gelişme riskinin yüksek olduğu ve kötü huylu tümörlerin daha önce yerleştiği gözlemlendi.'

GEBELİK DİYETİYLE MEME KANSERİ RİSKİ ARASINDA POTANSİYEL BAĞLANTI VAR

Araştırmaya ilişkin henüz insanlar üzerinde klinik çalışmaların yapılmadığını ancak hayvan deneylerinin önemli ipuçlarını ortayla koyduğunu belirten Gümüş, 'Araştırmayla elde edilen bilgi, gelecek nesillerde gebelik diyetiyle meme kanseri riski arasındaki potansiyel bağlantı olduğunu gösteriyor. Bu doğrultuda, gebelik sırasında kadınların yağlı gıdalar alımına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.' diye konuştu.