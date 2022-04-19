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Yerel Kanser hastası kadın, babasını uykusunda baltayla öldürdü
Yerel

Kanser hastası kadın, babasını uykusunda baltayla öldürdü

Zehra Başaran gece babası uyuduğu sırada ona baltayla saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 12:59:00 - 2022-04-19 13:01:12
Kanser hastası kadın, babasını uykusunda baltayla öldürdü

Samsun'da kanser hastası kadın babasını uykusunda baltayla öldürdü.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Akyar Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden 5 çocuk babası Hidayet Başaran (66), 3 gün önce eşi ve kızı Zehra Başaran (45) ile birlikte memleketi Samsun'a geldi. Kışın İstanbul'da, yazın da Ladik ilçesinde yaşayan Başaran ailesinin kızları Zehra Başaran'ın yıllar önce eşinden ayrıldığı ve annesi ve babasıyla birlikte yaşadığı öğrenildi. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Zehra Başaran gece babası uyuduğu sırada ona baltayla saldırdı. Kafasından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Hidayet Başaran kaldırıldığı Ladik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hidayet Başaran'ın cenazesi ise otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Zehra Başaran'ın kendisinin kanser hastası olduğunu ileri sürerek çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından Ladik Adliyesine sevk edilen Zehra Başaran çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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