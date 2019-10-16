Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Kanser tedavisi görenlere beslenme önerileri Kanser hastalarının tedavi sürecinde doğru beslenme çok önemlidir. Kanser hastalığı tedavisi sürecinde doğru beslenme kanserle savaş ve iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Peki, kanser hastaları nasıl beslenmeli? İşte kanser tedavisi görenlere beslenme önerileri...

Kanser hastalarının tedavi sürecinde doğru beslenme çok önemlidir. Kanser hastalığı tedavisi sürecinde doğru beslenme kanserle savaş ve iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Peki, kanser hastaları nasıl beslenmeli? İşte kanser tedavisi görenlere beslenme önerileri... Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Asla tüketilmemesi gerekenlerin başında alkol ve sigara geliyor. Diğer uzak durulması gerekenler ise doymuş yağlar, kuyruk yağları ve sakatat yememeniz gerekir. Yemeklerinize hakiki sızma zeytinyağı ve az miktarda halis tereyağı kullanabilirsiniz. Soya fasulyesi, yeşil mercimek, barbunya gibi kuru baklagillere de sofranızda yer vermelisiniz. Kırmızı et tüketiminin haftada 200-300 gram ile sınırlandırılması gerektiğinin altını çizen Gök, günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini kaydetti. Kemoterapi alıyorsanız kanser hücrelerini yok ederken sağlam hücrelerin etkilenmesini önlemek için antioksidan oranı yüksek olan besinleri tercih edebilirsiniz. Havuç, karnabahar, brokoli, lahana, sarımsak, soğan, domates, çilek, su teresi gibi besinlerin tüketiminin arttırılmalı. Siyah çay yerine yeşil çay tüketin. Kemoterapi sırasında oluşabilecek bulantıları önlemek için zencefil çayını tüketebilirsiniz. Besinleri pişirirken mangal, ızgara gibi doğrudan ateşte tutmayın ve yağda kızartmayın. Yemeklerinizi tencerede, kendi suyunda kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte pişirin. Yemeklere aşırı tuz koymayın ve salamura ürünlerden uzak durun.

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