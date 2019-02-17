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Kanser gibi gençliğimizi saran ‘flört’ Batı’ya ait

Bize Batı'dan gelen ve orada da "Evlilik öncesinde fertlerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ilişki" olarak tanımlanan bu olgu, gençlerimizi adeta kanser gibi sarmaktadır.

17 Şubat 2019 Pazar 12:43
Kanser gibi gençliğimizi saran ‘flört’ Batı’ya ait

Flört’, bize Batıdan geldi, kanser gibi bizi de sardı. Batı’da daha önce bu beraberliklere şöyle bir bakış açısı vardı: “Evlilik öncesinde fertlerin birbirlerini tanımalarını sağlayan, olgunlaşmada bir basamak olan, bir çeşit duygusal ilişki..."

Gençlerimizin flörtle aradıkları sevgi huzur ve mutluluk, nikâh çatısı altında en güzel şekliyle gerçekleşiyor. Hangi yollarla gerçek mutluluğa varılacağını, Yaratan mı bilir, yoksa sınırlı görüş açısına sahip insan mı?

Sınırsız merhamet sahibi Rabbimiz, insanın her türlü ihtiyacını bilerek fıtratına uygun bir hayat tarzı olan dinimizi göndermiştir. Nikâh çatısı altında da muhabbet meylinin tatmini sağlanmıştır. Bunu, Allah’ın ölçülerinde yaşamayı hedef edinmiş ve bunun üzerine evlilik yapan çiftlere sorduğumuzda çok net görüyoruz.

Evlilikten sonra hanım, kendisine verilmiş duygu zenginliğiyle beyine destek olurken, erkeğin de evin huzur kaynağı olarak gördüğü hanımına nazenin ölçülerde kol kanat germesi de mutluluğun devamını sağlıyor. Ne kadın üstünlük davasında, ne de erkek. Her ikisi de elmanın birer yarısı gibi birbirini tamamladığının farkında... Bu evlilikler, aşk, muhabbet ve huzurla beraber “cennet köşesi” oluyor. Fakat öte yandan flört vb ilişkilerde bir süre sonra “cehennem provası” yaşanıyor. Huzur ve mutluluğun yerini hayal kırıklığı, kin, nefret ve düşmanlık alıyor.

Gerçek huzuru yaşatacak ve saâdet-i dâreyn olacak hayırlı izdivaçlar niyâzıyla...

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:43
  1. Flört
  2. Batı
  3. nikâh
  4. Nikâh çatısı
  5. Evlilik
  6. saâdet-i dâreyn

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