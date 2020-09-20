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Sağlık Kanser düşmanı hayıt tohumunun inanılmaz faydaları
Sağlık

Kanser düşmanı hayıt tohumunun inanılmaz faydaları

Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılan hayıt tohumu, kanser savaşçısı olmasıyla biliniyor. Ayrıca sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-20 04:51:00 -
Kanser düşmanı hayıt tohumunun inanılmaz faydaları

Ülkemizde Güney Anadolu'da yetişen ve birçok hastalığa şifa olan hayıt tohumu, bağışıklık sistemini güçlendirici ve kanser düşmanı özellikleriyle biliniyor. Hayıt tohumu, yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılmasının yanı sıra vitamin deposu olmasıyla birlikte sağlığa birçok fayda sağlıyor. Aynı zamanda yüksek miktarda azot, fosfor ve potasyum içeriyor. Peki hayıt tohumu nelere iyi geliyor? İşte, uzmanlar tarafından sık sık tavsiye edilen bu inanılmaz bitkinin faydaları...

- Başta prostat kanseri olmak üzere birçok kanser hastalığının oluşmasını engeller.

- Bağırsaklardaki parazitlerin idrar yolu ile atılmasına destek olur. İshale iyi gelir.

- Ter bezlerinin daha doğru çalışmasını sağlar. Böylece aşırı sıvı kaybını önler ve vücudun kötü kokmamasını sağlar.

- Hazımsızlık sorununa birebirdir. Sindirimin daha sağlıklı çalışmasını destekler. Ayrıca bağırsak florasını dengeler.

- Panzehir özelliği vardır. Böylece zehirli hayvanların sokmalarına karşı etkilidir.

- Cilt sağlığına da iyi gelir. Anti-aging etkisi ile birlikte ciltteki akne ve sivilce problemlerini azaltır. Cildin parlak görünmesini sağlar.

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