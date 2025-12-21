  • İSTANBUL
Gündem Kanlı Noel: Türk çocukları hunharca öldürüldü! Bu fotoğrafı unutmadık
Kanlı Noel: Türk çocukları hunharca öldürüldü! Bu fotoğrafı unutmadık

Kanlı Noel: Türk çocukları hunharca öldürüldü! Bu fotoğrafı unutmadık

Tam 62 yıl önce Kıbrıs’ta, Rum çeteleri tarafından düzenlenen vahşi katliamda, Türk çocukları hunharca öldürüldü. Masum yavrular, bir küvetin içine yığılmış halde, kurşunlanarak ve işkence edilerek katledildi. O gün akan kan, yalnızca Türklerin değil, insanlığın vicdanını kararttı.

Batı’nın “insan hakları” nutukları attığı, “sivil ölümler” üzerinden ülkelere yaptırım tehditleri savurduğu bir çağda, Kıbrıs’ta Türk çocukları öldürülürken kimse konuşmadı. Ne Birleşmiş Milletler vardı sahada, ne Batılı medya manşet attı, ne de sözde insan hakları örgütleri rapor yazdı.

 

 

Çünkü ölenler Türk’tü. Müslümandı.

Rum terör örgütleri EOKA ve uzantıları, etnik temizlik amacıyla Türk köylerini bastı, kadınları ve çocukları hedef aldı. Bu fotoğraf, o sistematik barbarlığın yalnızca tek bir belgesi. Arşivlerde gizlenen, unutturulmak istenen yüzlercesinden biri.

Bugün Gazze için timsah gözyaşı dökenler,

Bugün “soykırım” kelimesini siyasi menfaatine göre kullananlar,

Dün Kıbrıs’ta bebeklerin öldürülmesine sessiz kaldı.

 

 

Bu fotoğraf o yüzden hâlâ yakıyor. Çünkü fail belli, mağdur belli, suç açık…

Kıbrıs’ta Türk çocuklarının katledildiği bu fotoğraf, dünyaya şunu haykırıyor:

İnsan hakları, Batı’nın çıkarına göre değil, insanın hayatına göre savunulmalıdır.

Ve tarih, suskun kalanları da yargılayacaktır.

 

 

 

21 ARALIK 1963’TE NE YAŞANDI?

Rum silahlı gruplar, Türk mahallelerini kuşatma altına aldı; evler basıldı. Mağusa, Larnaka, Baf ve birçok köyde Türk yerleşimleri hedef alındı. Saldırılarda 364 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. Yüzlerce köy boşaltıldı, binlercesi göçe zorlandı. Hayatta kalanlar ise dar alanlara sıkıştırıldı.

 

 

62 yıl önce Kıbrıs Türkleri tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen EOKA militanlarının alçak katliamına maruz kaldı. 364 Türk şehit oldu, binlercesi ise göçe zorlandı

Takvimler 21 Aralık 1963'ü gösterdiğinde, Kıbrıs'ta Noel gecesi Türkler için bir varoluş mücadelesinin başlangıcı oldu. Lefkoşa'da Türk sivillerin bulunduğu araçlara açılan ateşle fitili ateşlenen saldırılar, üç gün içinde organize bir katliam dalgasına dönüştü. Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen bu süreç, sadece can kayıplarıyla değil, Kıbrıs Türk halkının kaderini değiştiren sonuçlarıyla da hafızalara kazındı.

 

 

SİVİLLERE ATEŞ AÇILDI

Olayların ilk günü Lefkoşa'da Türk sivillerin hedef alınmasıyla başladı. Kontrol noktalarında araçlar tarandı, sokaklarda silahsız insanlar vuruldu. Saldırıların münferit olmadığı, kısa sürede adanın farklı bölgelerine yayılmasıyla netleşti. Rum silahlı gruplar, Türk mahallelerini kuşatma altına aldı; evler basıldı. Mağusa, Larnaka, Baf ve birçok köyde Türk yerleşimleri hedef alındı. Saldırılarda 364 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. Yüzlerce köy boşaltıldı, binlercesi göçe zorlandı. Hayatta kalanlar ise dar alanlara sıkıştırıldı.

 

 

KANLI BİR PLAN

Yaşananların arkasında uzun süredir hazırlanan bir plan olduğu, sonradan ortaya çıkan belgelerle gün yüzüne çıktı. Akritas Planı, Türk toplumunun anayasal haklarının zorla ortadan kaldırılmasını ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını, yani ENOSİS'i hedefliyordu. Kanlı Noel, bu planın sahadaki ilk büyük uygulaması olarak tarihe geçti.

 

 

'ANAVATAN OLMASAYDI BAŞARAMAZDIK'

Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA'nın katliamının tanıkları yaşadıkları acıları anlattı. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, "Anavatan olmasaydı biz bu mücadeleyi veremezdik" derken TMT Genel Başkan Yardımcısı Çetin Serez, "Türk askeri olarak biz hiçbir zaman sivile silah çekmeyiz. Bu, acı bir şeydir" dedi.

