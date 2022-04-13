Kanlı hesaplaşma! Yol kenarında infaz edilmiş 6 ceset bulundu

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yol kenarındaki bir arazide 6 cesedin bulunduğu bildirildi. Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Pinos bölgesinde yol kenarında 5 erkek, bir de kadın cesedinin bulunduğu belirtildi.

Cesetler Başka Bir Yerden Getirilmiş

Açıklamada, ölüm nedenlerinin henüz bilinmediği ancak cesetlerin buraya başka bir bölgeden getirildiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı ve bölgede geniş çaplı arama başlattığı aktarıldı.

Hesaplaşma Sonucu Öldürülmüş Olabilirler

Kurbanların Jalisco ve Sinaloa çeteleri arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürülmüş olabileceği düşünülüyor. Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.