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Dünya Kanlı hesaplaşma! Yol kenarında infaz edilmiş 6 ceset bulundu
Dünya

Kanlı hesaplaşma! Yol kenarında infaz edilmiş 6 ceset bulundu

Meksika'da yol kenarında 1'i kadın olmak üzere 6 ceset bulundu. Cesetlerin bölgeye başka bir yerden getirildiği belirlenirken, kurbanların hesaplaşma sonucu öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 09:36:00 - 2022-04-13 09:40:19

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yol kenarındaki bir arazide 6 cesedin bulunduğu bildirildi. Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Pinos bölgesinde yol kenarında 5 erkek, bir de kadın cesedinin bulunduğu belirtildi.

Cesetler Başka Bir Yerden Getirilmiş

Açıklamada, ölüm nedenlerinin henüz bilinmediği ancak cesetlerin buraya başka bir bölgeden getirildiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı ve bölgede geniş çaplı arama başlattığı aktarıldı.

Hesaplaşma Sonucu Öldürülmüş Olabilirler

Kurbanların Jalisco ve Sinaloa çeteleri arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürülmüş olabileceği düşünülüyor. Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.

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