Kanlaon Yanardağı patladı! Kül bulutu 2 bin metreye yükseldi

Filipinler’in Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı’nda bir patlama meydana geldi. Kraterden çıkan kül bulutu 2 bin metreye ulaştı.

Filipinler’in Negros Adası bir kez daha volkanik hareketlilikle sarsıldı.  Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nda yerel saatle 16.38'de orta şiddette bir patlama yaşandığını duyurdu. Sismik kayıtlara göre; yaklaşık 2 dakika süren patlamanın ardından, kraterden çıkan koyu gri kül bulutunun 2 bin metre yüksekliğe ulaşarak güneybatı yönüne sürüklendiği belirtildi. Açıklamada, piroklastik akıntıların yanardağın güney ve güneybatı yamaçlarından 1 kilometre aşağıya kadar indiği kaydedildi.

 

Girişler yasaklandı

Bölgedeki alarm seviyesinin ‘2’ (orta düzeyde volkanik hareketlilik) olarak korunduğunun bildirildiği açıklamada, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik ‘kalıcı tehlike bölgesi’ne girişlerin kesinlikle yasak olduğu uyarısı yinelendi.

