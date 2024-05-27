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Gündem Kanı bozuk soysuzlar! İsrailli gazeteciler Refah'taki vahşeti kutladı
Gündem

Kanı bozuk soysuzlar! İsrailli gazeteciler Refah'taki vahşeti kutladı

Yeniakit Publisher
2024-05-27 18:22:00 -
Kanı bozuk soysuzlar! İsrailli gazeteciler Refah'taki vahşeti kutladı

İsrailli gazeteciler, siyonist ordusunun Refah'taki katliamını insanlık dışı sözlerle kutladı.

Terör devleti  İsrail'in Kanal 12 kanalında tartışma programı sunucusu olan Magal ile köşe yazarı Dromi, X sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda katliamdan memnuniyet duyduklarını belirtti.

İsrailli gazetecilerden insanlık dışı sözler!

Yahudilerin 25-26 Mayıs tarihlerinde kutladığı Lag BaOmer bayramına atıfta bulunan Magal, Refah'ta saldırılar sonrasında çadırların yanması ve acil müdahale ekibinin alevleri kontrol altına almaya çalışmasını gösteren fotoğrafın altına "Refah'ta bu yılın meydan ateşi" ifadelerini kullandı.

Dromi ise Refah'taki alevleri paylaşan başka bir kullanıcının fotoğrafına "Mutlu Bayramlar" ifadelerini ekledi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Magal ve Dromi'nin paylaşımlarına bazı kullanıcılar olumlu yorumda bulunurken, mesajların yayılmasının ardından iki gazeteci tweetlerini sildi.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

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