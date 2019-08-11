Kangal Kültürel Gastronomi Festivali Sivas’ın Kangal ilçesinde ilki düzenlenecek olan “Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali” yarın başlıyor.

Sivas’ın Kangal ilçesinde ilki düzenlenecek olan “Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali” yarın başlıyor.

Kangal Belediyesi ve Bergamot İnternational işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenecek “Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali”yarın başlıyor. Festivalde Veysel Kaya, Göknur Akyüz, Ali Akbulut, Mürvet, Gönül Ceyhan, Cemal Özcan veSercan Tunç sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.Festivalde Kangal mutfağının eşsiz lezzetleri ise katılımcıların beğenisine sunulacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.