Kanepede ölen adam 1.5 yıl sonra fark edildi
Almanya’nın Chemnitz kentinde 70 yaşında bir emeklinin 1.5 yıl önce öldüğü ve cesedinin yaşadığı odadaki kanepenin üzerinde yeni bulunduğu açıklandı.
Almanya’nın Chemnitz kentinde 70 yaşında bir emeklinin 1.5 yıl önce öldüğü ve cesedinin yaşadığı odadaki kanepenin üzerinde yeni bulunduğu açıklandı.
Alman Bild Gazetesinin haberine göre, 1,5 yıl önce 1 odalı küçük dairesinde kanepede yatarak hayatını kaybeden adamın cesedi yeni bulundu. Latislav B.’den geriye çok az eşyası kaldı ve cenaze töreni ise formalite olacak.
Polis açıklamasında, “Polis çilingir yardımıyla odaya girince adeta eriyip gitmiş bir cesetle karşılaşmış. Yapılan otopsi sonucu Letislav B.’nin en az 1.5 yıl önce yaşamını yitirdiği saptandı” denildi.