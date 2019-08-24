Kandıra’da hayvanların başıboş dolaştırılması yasaklandı Kandıra Kaymakamlığı cadde, sokak, deniz kenarı ve plajlarda görülen başıboş hayvanların sahiplerinin cezalandırılacağını açıkladı.

Kandıra Kaymakamlığı cadde, sokak, deniz kenarı ve plajlarda görülen başıboş hayvanların sahiplerinin cezalandırılacağını açıkladı.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından hayvanların başıboş dolaştırılması ile ilgili bir yasaklama kararı yayınlandı. 21 Ağustos tarihli, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinin meskun mahallelerinde, cadde, sokak, deniz kenarı ve plajlarında hayvanların başıboş dolaştırılması yasaklandı. Söz konusu kararda, yasaklara uymayan başıboş hayvanların sahiplerine aksine hüküm yoksa, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesi gereğince 320 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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