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Aktüel Kandilli duyurdu: Artçılar 1 yıl kadar devam edecek!
Aktüel

Kandilli duyurdu: Artçılar 1 yıl kadar devam edecek!

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, '"Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Doğan Kalafat ise, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 11:19:00 -
Kandilli duyurdu: Artçılar 1 yıl kadar devam edecek!

Kandilli Rasathanesi'nin uzman isimleri, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremi CNN TÜRK'e değerlendirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep "Marmara'da deprem ne zaman olacak" diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir. O yüzden vatandaşlarımızın muhakkak hasarları binalardan kaçınmasını ve evlerine girmemesini" diliyoruz" uyarısında bulundu.

Deprem İzleme Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Biz burada sürekli telefon alıyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlar bize ulaşamıyor, çünkü telefon hatları çok yoğun. Biz de sabahran beri birçok telefon aldık. En çok telefonu Hatay'dan alıyoruz. Burada önemli olan artçıların aylarca devam edebileceği, mutlaka AFAD'ın uyarılarını dinlemelerini istiyoruz." dedi.

Artçı deprem hasar almış binayı yıkabilir mi?

Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Artçı depremin büyüklüğüne bağlı, eğer 6.7 yada 6.8 büyüklüğünde artçılar olursa tabii ki binayı yıkması söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

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