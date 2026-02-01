Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti

Olay, Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17 ADE 596 plakalı otomobilden şüphelendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında şüpheli araç, 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna girdi. Bu sırada Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği'nde görevli bir polis memuru, benzin istasyonundan temin ettiği pompacı kıyafetiyle dikkat çeken bir taktik uyguladı. Pompacı kılığına giren polis, istasyon karşısında aracın önünü keserek kaçışı engelledi. Destek ekiplerinin de müdahalesiyle otomobil kısa sürede kontrol altına alındı.

Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, el bombasını kontrollü şekilde teslim aldı.

Öte yandan, polisin pompacı kılığına girerek şüphelilerin önünü kestiği ve gözaltı anlarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan operasyon anları kameralara saniye saniye yansıdı.