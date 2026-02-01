  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şer yuvası Robert Koleji 'Türkiye İslamlaşıyor' diyerek sapık Epstein'den para dilenmiş! Yok mu şu ajan yuvasını kapatacak delikanlı? İngiltere'de Prens Andrew depremi! Başbakan Starmer'dan "ABD Kongresi'nde ifade versin" çağrısı Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti! Epstein Lağımında Kimler Yok ki! 'Batı' Medeniyeti pislik saçıyor Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama CHP'den Kuran kursu projesine engel! Bahanelerini duyanı çıldırtıyor! Trump'ı çıldırtacak hamle! ABD askerleri için binlerce mezar kazdılar! 1 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 'Yeni Dünya Düzeni Değil, Deli Dünya Düzeni!' Ortadoğu’da kritik eşik: Trump ve İran’dan müzakere sinyali!
Gündem Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti
Gündem

Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü, benzin istasyonunda pompacı kılığına giren polisin dikkat çeken hamlesiyle durduruldu. Araçtan el bombası çıktı!.. İşte detaylar...

Olay, Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17 ADE 596 plakalı otomobilden şüphelendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında şüpheli araç, 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna girdi. Bu sırada Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği'nde görevli bir polis memuru, benzin istasyonundan temin ettiği pompacı kıyafetiyle dikkat çeken bir taktik uyguladı. Pompacı kılığına giren polis, istasyon karşısında aracın önünü keserek kaçışı engelledi. Destek ekiplerinin de müdahalesiyle otomobil kısa sürede kontrol altına alındı.

 

Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, el bombasını kontrollü şekilde teslim aldı.

Öte yandan, polisin pompacı kılığına girerek şüphelilerin önünü kestiği ve gözaltı anlarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan operasyon anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Muş'ta tıp dünyasını heyecanlandıran operasyon! Ödüllü yöntemle dev kitle başarıyla temizlendi
Muş'ta tıp dünyasını heyecanlandıran operasyon! Ödüllü yöntemle dev kitle başarıyla temizlendi

Sağlık

Muş'ta tıp dünyasını heyecanlandıran operasyon! Ödüllü yöntemle dev kitle başarıyla temizlendi

Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: Çekici dorsesinde 142 kilogram madde ele geçirildi
Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: Çekici dorsesinde 142 kilogram madde ele geçirildi

Yerel

Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: Çekici dorsesinde 142 kilogram madde ele geçirildi

Hatay'da 1.7 milyarlık bahis operasyonu! Örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı
Hatay'da 1.7 milyarlık bahis operasyonu! Örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı

Gündem

Hatay'da 1.7 milyarlık bahis operasyonu! Örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı

Amasya polisinden firari hükümlüye "Hoş geldin" operasyonu! İstanbul'dan kaçtı yakayı Amasya'da ele verdi
Amasya polisinden firari hükümlüye "Hoş geldin" operasyonu! İstanbul'dan kaçtı yakayı Amasya'da ele verdi

Yerel

Amasya polisinden firari hükümlüye "Hoş geldin" operasyonu! İstanbul'dan kaçtı yakayı Amasya'da ele verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23