Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları

İl ve ilçe başkanlıklarının ciddi maddi imkansızlıklar içinde boğuştuğunu, kira ve elektrik faturalarını dahi ödeyemediğini belirten eski danışman, bu duruma rağmen genel merkez düzeyinde "çanta ve poşetlerle" elden para trafiği yürütüldüğünü öne sürdü.

Resmi kayıtların ve bağış makbuzlarının bu süreçte devre dışı bırakıldığını iddia eden isim, Özdağ’a hitaben "Neden paraları elden alıyorsunuz? Neden bağış makbuzu kesilmiyor?" sorularını yöneltti. Bu elden para veren kişilerin halen partinin en üst kademelerinde, Divan Kurulu ve Genel İdare Kurulu gibi kritik noktalarda görev yapmaya devam ettiğini belirten eski danışman, tüm bu süreçlerin şeffaflaşana kadar konunun takipçisi olacağını vurguladı.