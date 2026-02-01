  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları
Gündem

Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Eski Zafer Partisi Genel Başkan Danışmanı, Ümit Özdağ’a yönelik çarpıcı iddialarda bulunarak parti içindeki finansal süreçleri hedef aldı.

İl ve ilçe başkanlıklarının ciddi maddi imkansızlıklar içinde boğuştuğunu, kira ve elektrik faturalarını dahi ödeyemediğini belirten eski danışman, bu duruma rağmen genel merkez düzeyinde "çanta ve poşetlerle" elden para trafiği yürütüldüğünü öne sürdü.

Resmi kayıtların ve bağış makbuzlarının bu süreçte devre dışı bırakıldığını iddia eden isim, Özdağ’a hitaben "Neden paraları elden alıyorsunuz? Neden bağış makbuzu kesilmiyor?" sorularını yöneltti. Bu elden para veren kişilerin halen partinin en üst kademelerinde, Divan Kurulu ve Genel İdare Kurulu gibi kritik noktalarda görev yapmaya devam ettiğini belirten eski danışman, tüm bu süreçlerin şeffaflaşana kadar konunun takipçisi olacağını vurguladı.

