Kandil’den seçim öncesi ayaklanma çağrısı

Mahalli idareler seçimine 53 gün kala terör örgütü PKK yandaşlarına ‘ayaklanma’ çağrısı yaparak seçimlere gölge düşürme çabasına girdi. İçişleri Bakanlığı’nın teröre hizmet eden belediyelere kayyım atayarak teröristlere giden kaynakların kökünü kurutunca örgüt yerel seçimler öncesi şehir yapılanmasına ‘ayaklanma’ talimatı verdi. Her seçim öncesinde halkı ölümle tehdit ederek seçim kazanmaya çalışan terör örgütü, güvenlik güçlerinin son yıllardaki başarılı ve kararlı operasyonları sonrasında sadece açıklama yapmakla yetiniyor.

Ayaklanmayı göze almalıyız

Terör örgütünün elebaşlarındanDuran Kalkan isimli terörist, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada, “Yerel yönetimleri seçiyoruz, yerel ayaklanmaları göze almalıyız. Belki de seçim denen şeyler yerelde ayaklanmalarla olur. Düşman geçtiğimiz yıllarda, aylarda yerel yönetimlerini gasp etmedi mi, gasp edilen yerel yönetimleri ayaklanarak mücadeleyle ele geçirmek gerekiyor” ifadeleriyle şehir yapılanmalarını harekete geçirmeye çalışıyor. Güvenlik güçlerinin şehir yapılanmalarına yönelik operasyonlardan oldukça rahatsız olduğunu belirten terörist başı, “Seçim olacaksa seçimi de bu havada yürütmek lazım. Bunlar mümkündür. O nedenle ciddi bir devrimsel mücadele sürecine girdik. Hepimiz bu gerçekliği iyi görmeliyiz. Bunun gereklerine göre kendimizi hazırlamalıyız. Her an her göreve hazır hale gelmeliyiz. Herkes görev ve sorumluluğuna yeterli düzeyde sahip çıkmalı. Süreç doğru yönetilebilmeli” diyerek direnişlerin artırılmasını istedi.

Her türlü önlem alındı

Seçimler öncesinde kaos ortamı oluşturmaya çalışan terörist gruplara karşı gerekli önlemlerin alındığını belirten üst düzey bir emniyet müdürü, İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarıyla gerekli tüm önlemlerin Türkiye genelinde alındığını aktardı. Polis ve jandarmanın sorumluluk alanlarında yaşanacak her türlü olaya karşı önceden önlem aldığını belirten yetkili, istihbarat birimlerinin desteği ile terör örgütlerine yönelik birçok ilde operasyonlar yapılarak, olası olaylara karşı önceden tedbir alındığını aktardı.