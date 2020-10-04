Kandilci TTB'nin maskesi düştü

Türkiye’nin dünyaya örnek olan koronavirüs mücadelesini baltalamak için akıl almaz iddiaları gerçekmiş gibi servis eden Türk Tabipleri Birliği’nin(TTB) salgının ülkemizde görüldüğü 10 Marttan bu yana pandeminin durdurulmasına yönelik hiçbir bilimsel çalışmanın içerisinde yer almadığı ortaya çıktı. TTB Merkez Konseyi tarafından yayımlanan 2018-2020 Faaliyet Raporu’nda, salgının engellenmesine yönelik hiçbir bilimsel çalışmanın içerisine girmedikleri adeta itiraf edildi. 1973 sayfalık raporun hiçbir kısmında, pandeminin durdurulmasına yahut da aşı çalışmalarına yönelik bir çaba göstermedikleri belirlendi. Raporda, koronavirüsle mücadeleyle ilgili sadece bez maske yapımının anlatıldığı bir broşürün basıldığına yer verildi.

Ne aşı ne bilimsel çalışma!

Koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarımızın emeğini sömüren ve onları sürekli olarak demoralize eden TTB, yayımladığı bir raporla kendisini rezil etti. Her fırsatta hükümeti eleştiren, bilimsel veriler ışığında yapılan ayrımları çarpıtarak halkı paniğe sevk eden TTB, şuana kadar pandemiyle ilgili hiçbir çalışmanın içerisinde yer almamış. Manipülasyonda ve dezenformasyonda ön önde yer alan TTB, Batı’daki emsalleri salgın için gece gündüz çalışırken adeta yan gelip yatmış. 1973 sayfalık raporun hiçbir yerinde koronavirüsün durdurulmasına yönelik hiçbir bilimsel çalışma yok. Herhangi bir tedavi önerisi yahut yapıcı bir iş birliği de mevcut değil.

Bez maskeden öteye gidememişler

Bizzat TTB yönetimi tarafından yazılan raporun hiçbir sayfasında aşı çalışmalarına dair bir gayretleri olmadığı da göze çarpıyor. 1973 sayfanın hiçbirinde aşı çalışmaları olduğuna yönelik hiçbir bilgi paylaşılmıyor. Hükümetin bütün teknolojik imkanları seferber ettiği ve dünyaya örnek olduğu mücadelesini küçümseyen TTB, salgınla ilgili yaptığı tek şeyin, “evde bez maske nasıl yapılır” broşürünü bastırmak olduğunu hiçbir utanç duymadan raporun sayfalarında yer veriyor.

TTB mücadeleyi baltalıyor

Skandalı yorumlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, şunları söyledi: “Sağlık Bakanımız gerekeni yapmıştır ve hasta vaka ayrımını yaparak hekimlere isimize yarayacak verileri vermeye çalışmıştır. Tabi ki bu iyi gidişata balta vurmak isteyenler olacaktır. Buna en iyi örnek hekimleri temsil etmeyen sadece yüzde 8 hekimin oyu ile seçilen Tabipler Odası ve dış güçler birlik beraberliğimizi bozma çabası boşa çıkacaktır. Sağlık Bakanlığımız ciddi efor sarf ediyor. Vaka/ölüm sayıları olarak Avrupa’daki ülkeler arasında en düşük oranlara sahibiz. Bu gurur vericidir.”