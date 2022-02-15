"Kandil yolcusu"ndan muhalefete "Yolunuz açık olsun" mesajı

Canı sıkıldığında PKK'lı teröristlerle buluşan, Türk medyasında "Kandil'in yolu"nu en iyi bilen isimlerden biri olan Hasan Cemal, "altı muhalefet partisinin birlikte yola çıkmalarının siyasal tarihimizde bir ilk olduğunu" belirterek, söz konusu partilere "Yolunuz açık olsun!" temennisinde bulundu. İşte Cemal'in, Soros'un fonladığı t24'teki o yazısının ilgili bölümü:

"(...) Türkiye'nin son elli yılında, askeri darbe süreçlerinde görmediğimiz bir demokrasi ittifakı bu kez "sivil darbe"ye karşı inşa edilmeye başlandı.

Bu bir ilktir.

Siyaset sahnemizde Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlandırılması yolunda çok önemli bir adım atılıyor.

Farklı politik çizgilerdeki muhalefet liderlerinin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti lideri Akşener'in, Deva Partisi lideri Babacan'ın, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun, Demokrat Parti lideri Uysal'ın önce demokrasi diyerek birlikte yürümeye başlamalarını çok önemsiyorum. (...)

Yolunuz açık olsun.

Dileğim, cumhuriyetin en sonunda demokrasiyle taçlandırılmasını görmektir."