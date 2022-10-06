Kandil simidi nasıl yapılır? Tam ölçülü gerçek pastane kandil simidi tarifi
Kandillerin olmazsa olmaz ikramlıkları arasında yer alan kandil simitlerini evlerinizde hazırlayabilirsiniz. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için hangi malzemeler gerekli?
Kandil simidi hazırlamak isteyenler daha önce denenmiş, tam ölçülü tarifleri araştırıyor. İşte, denenmiş kıyır kıyır kandil simidi tarifi….
Tam ölçülü gerçek pastane kandil simidi tarifi
Malzemeler:
- 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 1 adet yumurta (Beyazı dışı için kullanılacak)
- 1 yemek kaşığı sirke
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 5 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı mahlep
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un
- Susam
Kandil simidi nasıl yapılır?
Yoğurma kabının içerisine yumurta sarısı, yoğurt, sıvıyağ ve tereyağı iyice karıştırılır.
Ardından karışıma sirke, tuz, şeker ilave edilir.
Kabartma tozu ve mahlep elenerek karışıma eklenir.
Sonra ise elenmiş un azar azar ilave edilir.
Hamurdan küçük parçalar koparıp halka şekli verdiğiniz simitleri önce yumurta akına ardından susama batırıp tepsiye yerleştirilir.
Simitlerinizi 180 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.