Kandil PKK'ya mezar oldu! 200 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütlerine aman vermiyor. Sadece Haziran’da güvenlik korucularının da desteğiyle 300 terörist etkisiz hale getirildi. Irak’ın kuzeyi ve Kandil’e yönelik hava harekatları ve operasyonlarda da 200’e yakın terörist öldürüldü.

1-30 Haziran tarihlerinde terör örgütü PYD/PKK’nın saldırılarında 19 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir sivilin yaşamını yitirdiği operasyon ve saldırılarda yaralanan 28 asker tedavi altına alındı. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 412 zanlıdan HDP ve DBP’li yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 80’i tutuklandı. Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

BÖLGE TEMİZLENECEK

TSK tarafından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerini terör örgütünden temizlemek amacıyla başlatılan operasyon hava destekli sürüyor. Örgütün yuvası konumundaki Kandil’de bulunan hedeflere hava harekatları düzenleyen TSK, bölgedeki PKK hedeflerini gece gündüz ateş altında tutarak örgüte ağır darbe vuruyor. Irak’ın kuzeyi ve Kandil’e düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda, 200’e yakın terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. TSK’nın Kandil başta olmak üzere Hakurk, Avaşin-Basyan’a yönelik harekatının bir bölümü, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından harekat merkezinden bizzat takip edildi. Hükümet yetkilileri, operasyonların geçici olmadığı, bütün teröristler bölgeden temizlenene ve tehdit olmaktan çıkarılana kadar devam edeceği mesajını verdi. Türkiye’nin ısrarla Kandil üzerinde durduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan da son operasyonlarda çok önemli toplantı alanlarının vurulduğunu açıklamıştı.

BİR HAFTADA 1363 OPERASYON

Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine önceki gün düzenlenen hava harekatında da 4 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Beytüşşebap’ta öldürülen 4 PKK’lı teröristten birinin de örgütün sözde Kato bölge sorumlusu, “Roni” kod adlı Gazi Bahadır olduğu belirlendi. Cudi Dağı bölgesinin Anılmış Köyü kırsalında eylem hazırlığında olduğu insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekatında silahlarıyla vuruldu. İçişleri Bakanlığı da yurt genelinde 25 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenen bin 363 operasyonda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonlarda, PKK’ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 170, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 33, FETÖ ile mücadele kapsamında 777, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 5 zanlı gözaltına alındı. Gerçekleştirilen planlı operasyonlarda, 985’i terör suçları, 66’sı düzensiz göç ve 2 bin 805’i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 856 kişi yakalandı. Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 21’i ölü, 4’ü sağ, 11’i teslim olmak üzere 36 terörist etkisiz hale getirildi.