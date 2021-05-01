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Gündem Kandil PKK’nın başına çökecek
Gündem

Kandil PKK’nın başına çökecek

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 607'nci gününde sürüyor. Anne ve babalar, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bulundukları otelde eylemlerini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 10:25:00 - 2021-05-01 11:01:32
Kandil PKK’nın başına çökecek

Hasan Eğrigöz  Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır anneleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 226 ailenin katılımıyla aralıksız devam ediyor.

Terör örgütü PKK ve onun işbirlikçisi HDP’ye karşı amansız mücadele veren anneler, oturma eylemini 604. gününde sürdürürken, eylemden de sonuç almaya devam ediyorlar.

İstanbul’dan 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı için Diyarbakır’daki oturma eylemlerine katılan Türkan Mutlu, “Ben HDP’den hakkımı, evladımı istiyorum. Evladımı alana kadar o kapıdan kalkmam. Evladımı elimden almışlar. Ceylan’ım 17 yaşında kandırıldı. Evlatlatlarımızı PKK’dan söküp alacağımız konusunda umutluyuz. Ne olursa olsun eylemden vazgeçmeyeceğiz. İnsan evladından vazgeçer mi? Biz burada eylem yaptıkça PKK çözülüyor. Biz direndikçe HDP titriyor. Annelerin bu eylemi onlara darbe vuruyor. Yeni bir aile daha çocuğuna kavuştu. 25 aile oldu. Belki 26. aile de ben olacağım. Bu umudu tüm anneler içinde taşıyor. Bizim HDP ile PKK karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok. Askerimiz, polisimiz bir yandan uğraşıyor, biz çağrı yaparak evlatlarımızı dağdan inmeye çağırıyoruz. Bunlar da sonuç veriyor. Sadece evlatlarımız değil başkaları da PKK’dan kaçıyor. Kimse de artık dağa gitmiyor. Bu PKK’ya da HDP’ye de büyük derstir” şeklinde konuştu.



Dağa kaçırılan oğlu Mustafa için aylardır evlat nöbeti tutan acılı anne Ayşegül Biçer de, “Bir aile daha evladına kavuştu. Tüm anneler kendi evlatları gelmiş gibi seviniyor. Eylemimizin sonuçlarını almak bizi çok sevindiriyor aynı zamanda da mücadele hırsımızı artırıyor. Biz buradan galip ayrılacağız. Kandil PKK’nın, Diyarbakır HDP’nin üstüne çökecek ve biz kazanacağız. Evlatlarımızı alıp buradan gideceğiz. Yeni bir kavuşma oldu. Daha da olacak. Umutluyuz, mücadeleye durmadan devam edeceğiz. 226 aile oldu eyleme katılan. Başka illerde de eylemler başladı. Bu basit bir şey değil. Bu PKK’nın da HDP’nin de elini yüzüne bulaştırdı. Biz yılmadan devam edeceğiz. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

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