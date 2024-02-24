Kandil ittifakı 'meyvelerini' veriyor! İmamoğlu DEM Parti bayraklarıyla karşılandı!

İBB Belediye Başkanı Ekrem imamoğlu, gittiği Çekmeköy ve Sancaktepe'de vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Çekmeköy'de başkan adayını beğenmeyen bir kadın, imamoğlu ile görüştürülmezken Sancaktepe'de bir başka vatandaştan metro tepkisi geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy ve Sancaktepe'ye giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkan adayları için oy istedi. çekmeköy'deki programın ardından otobüsten inip aracına bindiği sırada CHP'li bir kadın Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez'in doğru aday olmadığını ileri sürerek İmamoğlu'yla görüşmek istedi. Görevlilerin engel olmasıyla İmamoğlu'yla görüşemeyen kadın tepkisini "Ben Çekmeköy'ü kaybetmek istemiyorum, kazanmak istiyorum. Partidenim, böyle bir rezalet görmedim. Şuraya bakın görüştürmüyorlar." ifadesini kullanarak gösterdi. Daha sonra aracın yanına giden kadın yine Ekrem İmamoğlu'yla görüştürülmedi.

BİR TEPKİ DE SANCAKTEPE'DE

Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de Sancaktepe'de geldi. Esnaf ziyareti sırasında Ümit Demirhas isimli kişi, İmamoğlu'na, "Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun" ne zaman açılacağını sordu. "20 gün sonra" cevabını alan vatandaş "Seçim dönemine denk getirdiniz" diye sitemde bulundu. Bunun üzerine AK Parti'yi suçlayan ve eski yönetimin metro yapmadığını iddia eden İmamoğlu'na vatandaş "Siz 5 senedir yapamadınız." şeklinde cevap verdi. İmamoğlu'na tepkiler bunlarla sınırlı kalmdı. Bir başka vatandaş ise Sancaktepe'nin delik deşik olduğunu ve ana yolların çukurla dolu olduğunu aracıyla bunlara düşmemek için çabaladıklarını söyleyip, yolların yapılmasını istedi.

DEM PARTİ BAYRAKLARI SALLANDI

Buluşmada katılımcıların CHP bayraklarının yanında DEM Parti bayraklarını da sallamaları dikkat çekti.