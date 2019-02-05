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Kandil, CHP'nin adayı Alper Taş'ı beğendi!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, CHP'nin aday gösterdiği Sosyalist Alper Taş'tan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

05 Şubat 2019 Salı 11:03
Kandil, CHP'nin adayı Alper Taş'ı beğendi!

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti ile ittifak protokolü imzalayan CHP, HDP ile de örtülü ittifak gerçekleştirme kararı almıştı.

HDP İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde aday çıkarmayarak dolaylı yoldan Millet İttifakı'nı destekliyor ancak bazı belediyelerde durum farklı. İzmir'de Tunç Soyer için açık destek kararı alan HDP, İstanbul Beyoğlu'nda da aynı kararı aldı.

"Pozitif bir havası var"

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş konuya ilişkin şöyle konuştu: "Alper Taş'a yönelik yine sahadan şöyle bir tespitimiz var. Kendisinin hangi parti olduğuna bakmaksızın pozitif bir havasının olduğu söylüyoruz.

"HDP seçmeni destekleyecektir"

İstanbul'daki pek çok demokrasi kesimlerinin, odaların sendikaların… Geniş bir yığının Alper Taş'tan yana pozitif bir eğilimi olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda Alper Taş'ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir."

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:03
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. CHP
  4. HDP
  5. yerel seçim

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