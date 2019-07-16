Yediğimiz besinlerin son zamanlarda büründükleri haller malum. Gdo, kanserojen, yapay tatlandırıcı gibi birçok maddeyi içlerinde barındırıyorlar. Bunlara dikkat edilmediği takdirde ise, organlar ve dolaşım sistemi zarar görüyor. En ufak bir mikropta, bağışıklık sistemi zayıflığından kaynaklı hastalıklar meydana geliyor.

Bazı besinlerin içerisinde taşıdığı toksik maddeler, kana karışarak iltihaplanma ve mikrop oluşturabilirler. Dolayısıyla bu bir zehirlenme meydana getirebilir. Kana karışan iltihaplar için ya da önlem almak için, dut çayını mutlaka için.

Kandaki mikroplarla savaşan besinler

Pulbiber

Lahana

Sarımsak

Soğan

Taze nane

Beyaz dut ve çayı

Maydanoz

Doğal ev yapımı yoğurt

Kiraz sapı çayı

Laden çiçeği

Mürver

Balkabağı

Bal

Limon

Yeşil çay

Çilek suyu

Roka

Portakal

Mandalina

Greyfurt

Biber

Zerdeçal

Zencefil

Kekik yağı

Somon

Zeytinyağı

Ispanak

Ceviz

Yaban mersini

Kanda mikrop olduğu nasıl anlaşılır?

Kandaki mikrop;