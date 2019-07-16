Kandaki mikroplarla savaşan besinler
Kandaki mikroplarla savaşan besinleri sizler için derledik...16 Temmuz 2019 Salı 11:32
Yediğimiz besinlerin son zamanlarda büründükleri haller malum. Gdo, kanserojen, yapay tatlandırıcı gibi birçok maddeyi içlerinde barındırıyorlar. Bunlara dikkat edilmediği takdirde ise, organlar ve dolaşım sistemi zarar görüyor. En ufak bir mikropta, bağışıklık sistemi zayıflığından kaynaklı hastalıklar meydana geliyor.
Bazı besinlerin içerisinde taşıdığı toksik maddeler, kana karışarak iltihaplanma ve mikrop oluşturabilirler. Dolayısıyla bu bir zehirlenme meydana getirebilir. Kana karışan iltihaplar için ya da önlem almak için, dut çayını mutlaka için.
Kandaki mikroplarla savaşan besinler
- Pulbiber
- Lahana
- Sarımsak
- Soğan
- Taze nane
- Beyaz dut ve çayı
- Maydanoz
- Doğal ev yapımı yoğurt
- Kiraz sapı çayı
- Laden çiçeği
- Mürver
- Balkabağı
- Bal
- Limon
- Yeşil çay
- Çilek suyu
- Roka
- Portakal
- Mandalina
- Greyfurt
- Biber
- Zerdeçal
- Zencefil
- Kekik yağı
- Somon
- Zeytinyağı
- Ispanak
- Ceviz
- Yaban mersini
Kanda mikrop olduğu nasıl anlaşılır?
Kandaki mikrop;
- Yüksek ateş
- Halsizlik
- Vücutta ağrı ve ağırlık
- Kaslarda sertleşme
- Baş ağrısı
- İştahsızlık
- Mide bulantısı
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Alerji artışı
- Kaşıntı
- Döküntü
- Eklem ağrısı
- Eklemlerde şişlik gibi birçok belirtisi olduğu gibi, sadece bir belirtiyle de kendini gösterebilir.
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