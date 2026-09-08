UEFA VAR operasyonlarını yeni merkezden yönetecek

"DAHA İYİ KARARLAR İÇİN..." Yeni açılan VAR merkeziyle UEFA'nın inovasyona, hakem gelişimine ve Avrupa futbolunda her müsabaka için mümkün olan en yüksek tutarlılık standartlarına bağlılığını yansıttığını ifade eden Roberto Rosetti, "Yeni UEFA VAR Merkezi, teknolojimizi, uzmanlığımızı ve yetkililerimizi aynı ortamda bir araya getirerek ekiplerimizin tutarlı bir şekilde hazırlanmasına, etkili şekilde işbirliği yapmasına ve baskı altında daha iyi kararlar almasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.