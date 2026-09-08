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UEFA VAR operasyonlarını yeni merkezden yönetecek

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AA Giriş Tarihi:

UEFA VAR operasyonlarını yeni merkezden yönetecek

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İsviçre'nin Nyon kentinde yeni VAR merkezinin açılışını yaptı.

#1
Foto - UEFA VAR operasyonlarını yeni merkezden yönetecek

İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, Hakem Direktörü Roberto Rosetti ve bu haftaki maçlar için görevlendirilen video yardımcı hakemlerin katılımıyla yeni VAR merkezinin açılışın yapıldı.

#2
Foto - UEFA VAR operasyonlarını yeni merkezden yönetecek

En son teknolojiyi, daha yüksek operasyonel verimliliği ve hakem gelişimini tek bir merkezi ortamda birleştiren yeni VAR merkezinin net karar verme süreçlerini destekleyeceği, UEFA müsabakalarında hakemlik kalitesi ve tutarlılığını artıracağı ifade edildi.

#3
Foto - UEFA VAR operasyonlarını yeni merkezden yönetecek

220'DEN FAZLA MAÇ DESTEKLENECEK Açıklamada, 11 video operasyon odasını tek alanda bir araya getiren VAR merkezinden Avrupa genelindeki statlara bağlanılarak sezon başına 220'den fazla maçın destekleneceği aktarıldı.

#4
Foto - UEFA VAR operasyonlarını yeni merkezden yönetecek

"DAHA İYİ KARARLAR İÇİN..." Yeni açılan VAR merkeziyle UEFA'nın inovasyona, hakem gelişimine ve Avrupa futbolunda her müsabaka için mümkün olan en yüksek tutarlılık standartlarına bağlılığını yansıttığını ifade eden Roberto Rosetti, "Yeni UEFA VAR Merkezi, teknolojimizi, uzmanlığımızı ve yetkililerimizi aynı ortamda bir araya getirerek ekiplerimizin tutarlı bir şekilde hazırlanmasına, etkili şekilde işbirliği yapmasına ve baskı altında daha iyi kararlar almasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

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