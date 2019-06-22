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Kandaki iltihap nasıl oluşur vetemizlenir? | Toksinleri atan doğal kür

Kanda oluşan iltihap, ilerleyen süreçlerde zehirlenmelere sebebiyet verebilir. Dikkatli ve özenli beslenerek bu sorunun vücudunuza bulaşmamasını sağlayabilir, bulaştıktan sonra doğal yollarla çözüme kavuşabilirsiniz.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:43
Kandaki iltihap nasıl oluşur vetemizlenir? | Toksinleri atan doğal kür

Bazı besinlerin içerisinde taşıdığı toksik maddeler, kana karışarak iltihaplanma oluşturabilirler. Dolayısıyla bu bir zehirlenme meydana getirir. 

Kanın iltihaplandığını nasıl anlarız?

  • Sindirim sistemindeki zorlanma ve idrar azalması
  • Kalp atım hızının değişiklik göstermesi. Hızlı ya da yavaş kalp atışları
  • Terleme ve sonrasında sayıklama
  • Vücut sıcaklığının artması ve ateşlenme

Kandaki iltihaplanma vücuttan nasıl atılır?

  • 250 gram kadar dut kurusunun üzerine 2,5 bardak suyu ekleyip, 10 dakika kadar kaynattığınız çayı 5 dakika kadar demlendirin. Ardından bu çayı aç karnınıza için.

Durumunuzu fark ettiğinizde en yakın hastaneye başvurmanızda fayda var. Hastaneye gidene kadar kendinizi rahatlatmak için bu çayı da içebilirsiniz.

Bu kürü ''kan iltihaplanması'' hastalığına yakalanmadan da yaparsanız etkisini göreceksiniz. Bu sayede daha vücudunuz reaksiyon vermeden önlem almış olacaksınız. 

 

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:43
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