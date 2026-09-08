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Dünya Sırbistan sandığa gidiyor! İşte seçim tarihi
Dünya

Sırbistan sandığa gidiyor! İşte seçim tarihi

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Sırbistan sandığa gidiyor! İşte seçim tarihi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ulusal Meclisin feshedileceğini ve erken genel seçimin 25 Ekim’de yapılacağını açıkladı.

Sırbistan’da erken seçim sürecinin takvimi netleşti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Radyo Televizyonuna (RTS) yaptığı açıklamada, Ulusal Meclisin feshedilmesine ve erken genel seçimin 25 Ekim'de yapılmasına ilişkin kararları yarın duyuracağını bildirdi.

 

Sırbistan Ulusal Meclisinin feshedilmesine ilişkin kararnamenin kendisine ulaştığını aktaran Vucic, şöyle devam etti:

"Şimdi Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Kanunu uyarınca iki karar almam gerekiyor. Bunlardan ilki Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisinin feshedilmesine ilişkin kararname, ikincisi ise seçimlerin yapılmasına ilişkin karar. Her iki kararı da yarın saat 12.00'de açıklayacağım. Sırbistan'da seçimler 25 Ekim'de yapılacak."

 

Vucic, savaş suçlusu ve Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic'in cesedinin Belgrad'da resmi törenle gömülmesine ilişkin gelen tepkilerin, ülkesinin başarılarına duyulan nefretin ortaya konulması için bahane edildiğini öne sürdü.

Sırbistan'da 200 binden fazla Boşnak yaşadığını aktaran Vucic, "Sırbistan'daki Boşnaklara, onların bizim vatandaşlarımız olduğunu, bizimle eşit olduklarını ve hiçbir fark bulunmadığını söylemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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