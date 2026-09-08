Tahran'dan Washington'a meydan okuma! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan tüm dengeleri değiştirecek açıklama!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ile tırmanan gerilim ve bölgede yükselen savaş tanboureları arasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan net ve sert mesajlar geldi. Sosyal medya hesabından tarihi bir paylaşımda bulunan Pezeşkiyan, ülkesinin geri adım atmayacağını ilan ederek "Saldırganlar pişman olana kadar direnişimiz güçlü bir şekilde sürecek" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran, saldırganlar pişman olana kadar direnişini güçlü bir şekilde sürdürecek" dedi.
"Savaşa karşıyız ama haklarımızı söke söke koruruz!"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile devam eden gerilime ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran, her zaman savaşa karşı olmuş, halkının çıkarlarını ve bölgesel güvenliği korumayı, kışkırtmadan kaçınma meselesi olarak görmüştür. Ancak İran, tıpkı bugüne kadar saldırganlığa karşı cesurca kendini savunduğu gibi saldırganlar tamamen pişman olana kadar bu direnişini güçlü bir şekilde sürdürecek ve büyük İran milletinin haklarının koruyucusu olacaktır" ifadelerini kullandı.