Tahran'dan Washington'a meydan okuma! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan tüm dengeleri değiştirecek açıklama!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran, saldırganlar pişman olana kadar direnişini güçlü bir şekilde sürdürecek" dedi.

"Savaşa karşıyız ama haklarımızı söke söke koruruz!"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile devam eden gerilime ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran, her zaman savaşa karşı olmuş, halkının çıkarlarını ve bölgesel güvenliği korumayı, kışkırtmadan kaçınma meselesi olarak görmüştür. Ancak İran, tıpkı bugüne kadar saldırganlığa karşı cesurca kendini savunduğu gibi saldırganlar tamamen pişman olana kadar bu direnişini güçlü bir şekilde sürdürecek ve büyük İran milletinin haklarının koruyucusu olacaktır" ifadelerini kullandı.